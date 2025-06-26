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誆投資吸金9千萬！電視台主持人夫婦認罪　更三審獲緩刑

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲電視台前主持人陳逸杰夫婦吸金案，高等法院更三審再度判刑。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

曾在人間衛視電視台主持節目的「逸飛」陳逸杰、湯小玲夫婦，夥同弟弟陳登廷在2010年間，謊稱投資「電子垃圾回收處理」事業，吸金超過9千萬元，遭檢舉後被捕，提起公訴。陳登廷之後遭判刑4年5月定讞，但卻棄保潛逃。至於陳逸杰夫婦持續上訴，高等法院更三審26日將2夫婦分別判刑1年8月、緩刑4年。可上訴。

據了解，陳逸杰夫婦穿戴奢華、開名車、住豪宅，引人注目。他們也藉此向親友宣傳，謊稱弟弟陳登廷在大陸經營回收廢棄電子器材，專門拆解可用的零件變賣，剩餘材料提煉黃金獲利，投資計畫以每30天至40天為一個週期，每期投資報酬率為2%至5.2%。例如一次投資50萬元，每個週期可領取固定利率3.5%、即1萬7500元紅利，而且只須7天前告知，就可隨時解約領回本金。

2夫婦在台北市萬華地區積極拉攏人投資，有20多位人分別投入百萬元到上千萬元，剛開始也收了幾期利息。但陳男3人從2012年6月起，開始推說大陸海關禁止電子垃圾入境，導致採購的回收料件無法通關，無預警停付利息；投資人這才發現被騙，紛紛提告，全案因此爆發。檢方陸續傳喚陳逸杰夫婦等人後，依照違反《銀行法》等罪提起公訴。

一審台北地院認定本案乃投資糾紛，因此判決陳男等3人無罪。但高等法院自二審起均認定陳男3人有罪，其中陳登廷於2022年間遭最高法院判處有期徒刑4年5月定讞，在即將發監執行前棄保潛逃，目前仍遭到通緝。

至於陳逸杰、湯小玲持續上訴，高等法院更三審於26日宣判，高院認為2夫婦均犯《銀行法》「非法經營收受存款業務罪」，吸金所得9101萬餘元，2人均坦承犯行，再加上本案歷經8年以上審判程序，依照《刑事妥速審判法》規定減刑，改判2夫婦各有期徒刑1年8月，並宣告緩刑4年的自新機會；緩刑期間付保護管束，並應提供40小時義務勞務，且於判決確定後1年內，分別向公庫支付25萬元。

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