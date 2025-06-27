曾幫國庫追税229億！惡檢察官摸胸、摟腰騷擾4女　罰俸200萬

▲彰化地檢署前檢察官施教文，對多名女同事性騷擾，遭懲戒法院判罰俸1年。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前彰化地檢署檢察官施教文於任內，性騷擾4名女性同事，包括以言語及肢體觸碰冒犯女檢察官、女書記官等，還接觸胸部、臀部及腰部。監察院調查屬實，提出彈劾，職務法庭裁定施教文罰沒一年月俸，約200萬元。雖施曾偵破多起重大案件如假發票案及頂新案，並於2023年退休，但其性騷擾行為嚴重損害司法形象與民眾信任，職務法庭認應予懲戒。

施教文是司法官40期結業的司法官，未曾擔任過主任檢察官，但積極查案，戰功彪炳。他2008年間協助偵破鐃玉麟集團假發票案，當時虛開發票金額高達823億元；國稅局因本案事後開出的補稅加上罰鍰也高達229億元，讓國庫大進補，這也是我國稅務史上最大規模的虛開發票案件。此外，施教文也曾經參與偵辦2014年間的頂新混油案件，之後又協助偵辦頂新逃漏稅案。不過他因為性騷擾案爆發遭調查後，已經於2023年12月31日主動退休。

根據監察院公布的彈劾文指出，施教文2022年9月30日間，在彰化地檢署某位女檢察官的辦公室內，以言語及近距離手指比劃的方式，批評女方的身材，還趁著對方不注意，以手指碰觸女方胸部。施教文事後還以手機傳送簡訊給女方，「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」

2023年3月間，施教文以手觸摸某位女檢察事務官的臀部，當年7月7日，施教文與該名事務官在財政部中區國稅局開會時，以雙手握住事務官的雙手2次，每次約3-5秒鐘，讓事務官感到不適。此外他也對另一位女書記官，在製作筆錄時觸摸對方的手背，甚至還伸手環繞女書記官腰部，觸摸其左腰。

此外，施教文在2020年4月24日，帶著另名女書記官到員林稽徵所，但他碰觸女書記官的手背及手臂，還將手指放在女書記官腰部。之後更在多人面前說「她今天是被我叫來虐待的」。彰化地檢進行調查後，卻將卷宗遺失。不過檢察官評鑑委員會與監察院調查時，施教文都坦承其事。

全案經由監察院調查屬實後，移送懲戒法院議處，法務部也認為施教文行為不當，送交檢察官評議委員會評鑑，也是決議送職務法庭議處。職務法庭審理後，認為施教文確實性騷擾4位被害人，其欠缺性別平等觀念，也欠缺對女性的基本尊重，破壞檢察官形象，影響人民對檢察官的信賴，有懲戒必要。經過審酌後，判決對他罰俸1年。