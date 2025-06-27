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在台經營共諜組織吸收軍官「為祖國效力」　邵維強保外就醫癌逝

▲▼法務部矯正署大門。（圖／翻攝矯正署網站）

▲法務部矯正署低調證實，邵維強已經病逝於監獄內。（圖／翻攝矯正署網站）

記者吳銘峯／台北報導

退役上尉邵維強，被大陸情報單位吸收後，在金門地區以旅行社為據點，吸收現役軍官組成共諜組織。包含陸軍步訓部前上校主任向德恩、軍聞社前中校副主任孔繁嘉都被他吸收，「為祖國效力」。邵維強2023年11月間遭判處有期徒刑12年6月定讞。但最近他因惡性腫瘤影響，4月間被戒護送醫，但已於6月初病逝。

根據判決，邵維強退役後，在金門地區開設旅社，另外也擔任電視台駐地記者。不過他遭大陸情報單位吸收後，2002年起就開始積極在台發展共諜組織。其中最有名的，就是曾任金防部金門守備上校大隊長、裝甲第564旅副旅長、八軍團作戰處副處長的向德恩。

原來向德恩的妻子曾在邵男的旅館任職，邵男因此結識向德恩，2018年間向德恩與妻子離婚後，邵男趁虛而入，拉攏向德恩，向德恩竟然答應邵男要求，簽署「支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命」內容的誓約書。2人還持誓約書開心合影，向德恩當下也提供「陸軍裝甲五六四旅上校戰訓副旅長向德恩」的名片，讓邵維強覆命。之後向德恩每個月領取邵男提供的4萬元酬勞。

至於軍聞社前中校副主任孔繁嘉，則是2006年起被邵男以金錢利誘拉入，協助發展組織。孔男當時仍為現役軍人，利用身分接觸現役、退役軍官，以提供免費招待前往越南旅遊為幌子，企圖帶領軍官出國，好提供機會給大陸情報單位接觸，但他所接觸的軍官均未能成行出國，所以孔男發展共諜組織未能得逞。

全案於2022年初，檢調單位掌握情資後，順利破獲該共諜組織，逮捕邵男等人，檢方並依照《貪污治罪條例》、《國家安全法》等多項罪名，陸續對邵男等人提起公訴。

邵男於2023年11月底遭判刑12年6月定讞，並發監執行。但他在獄中就發現罹患惡性腫瘤，今年4月18日，因惡性腫瘤併發敗血症休克，呼吸衰竭，獄方立即將他送醫急救。狀況稍微穩定後，家屬就請求保外就醫。不過好狀況沒有維持太久，6月9日就因為病情惡化，急救無效，病逝在醫院中。

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