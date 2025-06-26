　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撕票銀行家之妻！越戰老兵關49年「注毒液」伏法　最後遺言曝光

▲▼美國阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

▲密西西比州25日處決服刑最久的死囚。圖為阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州25日處決服刑最久的死囚喬丹（Richard Gerald Jordan），他是一名越戰老兵，因為服役經驗罹患創傷後壓力症候群（PTSD），在綁架並撕票一名銀行家的妻子49年後，注射毒液伏法。

美聯社引述獄方官員說法指出，處刑程序傍晚6時在密西西比州立監獄開始，喬丹躺在輪床上，嘴巴微微張開，深吸幾口氣之後就不再動了，死亡時間被記錄為傍晚6時16分。

喬丹最後一次發言時說，「首先，我想要感謝大家以人道方式處理這件事。我想要跟受害者家屬道歉。」他感謝了律師與妻子，並且乞求原諒，最後一句遺言是，「我會在另一個世界見到你們的，你們所有人。」

▲▼美國密西西比州79歲死囚喬丹（Richard Gerald Jordan）25日注射毒液伏法。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹坐牢將近50年伏法，成為該州服刑時間最久的死囚。（圖／達志影像／美聯社）

受害者家屬代表德格魯伊（Keith Degruy）聲明，「沒有任何東西能夠帶回我們的媽媽、姊妹與朋友，也沒有任何東西能夠改變喬丹49年前從我們身邊奪走的東西。喬丹拚命想要改變裁決，他才可以在獄中死去。我們卻從來沒有選擇。」死者兒子艾瑞克（Eric Marter）回憶，母親被殺害時他才11歲，「這早就應該發生了。我實在不想對他無罪推定。他需要受到懲罰。」

根據密西西比州最高法院紀錄，1976年1月，喬丹致電海灣國家銀行（Gulf National Bank），要求與貸款部高級主管談談，但被告知「可以跟查爾斯·馬特爾（Charles Marter）說話」時卻立刻掛斷，在電話簿上找到對方住家地址，綁架此人的妻子艾德溫娜（Edwina Marter），打電話要求2.5萬美元贖金，又把受害者開槍打死。

自從判刑以來，喬丹歷經4次審判與無數次上訴，包括聯合其他死囚起訴該州政府，主張採用3種藥物死刑的方案並不人道。辯護律師團隊主張，喬丹在越南服役罹患PTSD，可能就是犯罪原因之一，但審判過程始終未獲得法律保障、有助於替他辯護的獨立心理健康專業人士協助，導致陪審團甚至沒聽說過他在越南經歷的一切。

不過，密西西比州最高法院23日駁回主張喬丹被剝奪正當程序權利的請願書。州長里夫斯（Tate Reeves）也駁回要求赦免喬丹的情願書。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
羅志祥「拒上賀瓏節目」　私下真面目惹不滿
緊急避難包到底該裝什麼？　國家級官方建議看這裡
快訊／瑞芳傳槍響！男朝水產行轟3槍　1員工中彈
血壓「早晚有差」別緊張！醫揭1狀況要警覺
藍營猛攻賺紅錢　郭昱晴丈夫不忍了：已蒐證「必要時提告」
高中生破解悠遊卡「刷退變現」爽領數十萬　悠遊卡公司回應了
「漢光41」延至10天　重點7張圖一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

撕票銀行家之妻！越戰老兵關49年「注毒液」伏法　最後遺言曝光

30歲實境秀女星身亡！抗病2年「體重剩22kg」　粉絲心碎哀悼

田徑好手邊跑邊「黑龍亂舞」仍奪金！IG外號曝光　網笑：快馬加鞭

金正恩愛女「戴70萬Cartier鑽錶」！　豪奢打扮比過媽媽

24歲田徑選手「巨鵰衝出」！邊跑邊遮畫面瘋傳　本人回應了

超級電腦證實！　日研究：3萬年前人類可從台灣划船到與那國島

120公尺海嘯襲日本？　專家曝「僅1情況」可能發生：數十萬年一遇

泰國公布「醫療用大麻」適用15症狀！　食慾不振、失眠也可買

女搭機大鬧要升等！抓胸狂喊「胸部痛」失控片曝　慘被綁到降落

莫斯科驚傳爆炸聲「機場緊急管制」　市長：擊落2架無人機

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【嬰兒室見新生弟】3歲哥奶音問：一排一排的是我們的嗎？

撕票銀行家之妻！越戰老兵關49年「注毒液」伏法　最後遺言曝光

30歲實境秀女星身亡！抗病2年「體重剩22kg」　粉絲心碎哀悼

田徑好手邊跑邊「黑龍亂舞」仍奪金！IG外號曝光　網笑：快馬加鞭

金正恩愛女「戴70萬Cartier鑽錶」！　豪奢打扮比過媽媽

24歲田徑選手「巨鵰衝出」！邊跑邊遮畫面瘋傳　本人回應了

超級電腦證實！　日研究：3萬年前人類可從台灣划船到與那國島

120公尺海嘯襲日本？　專家曝「僅1情況」可能發生：數十萬年一遇

泰國公布「醫療用大麻」適用15症狀！　食慾不振、失眠也可買

女搭機大鬧要升等！抓胸狂喊「胸部痛」失控片曝　慘被綁到降落

莫斯科驚傳爆炸聲「機場緊急管制」　市長：擊落2架無人機

開轟心態大不同　林岳谷沒想太複雜：這次飛比較遠

賣不動！中國5月土地出讓收入創10年新低

拚加薪1萬！代理教師偽造「政大碩士證書」　連吃2罪這下慘了

都美竹又被控詐騙！爆料者露面哭訴「騙錢不還」　她強硬回擊了

訪問／金大明狂推台灣熱門景點　鄭敬淏心動「想來旅遊」：他真的愛台灣！

緊急避難包到底該裝什麼？　國家級官方建議看這裡！

毒駕件數暴增且尿檢空窗期大　蘇俊賓籲應納入快速檢驗對象

她罹「最惡性乳癌」當晚寫遺書　健保給付免疫治療年省200萬

陳柏豪調離樂天終結者　川岸強：不甘心成為動力

考察變抗議場！傅崐萁、陳世凱火藥交鋒　交部：花東雙軌沒停擺

超跑迷兒子心齋橋遇愛車　車主熱情邀試坐讓他圓夢

國際熱門新聞

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

核戰爆發「全球僅這2國」能躲過末日浩劫

田徑選手「露巨鵰」畫面瘋傳！本人回應了

台男相機鏡頭塞「12條金條」走私越南被逮

泰國推大麻重新列毒　僅限醫療用途

女乘客大鬧要升等！抓胸狂喊「胸部痛」

川普：伊朗濃縮鈾「來不及運走」

首爾地鐵縱火驚悚影像曝光！ 　「孕婦跌倒」被無視

伊朗首度承認：核設施遭美以空襲「受到重創」

北約承諾：願提高軍費至GDP 5%

120M海嘯襲日？專家：不太可能

劇毒植物現蹤日本　誤觸皮膚恐灼傷潰爛

輝達勁揚4％「超越微軟」成全球市值最大公司！　美股漲跌互見

更多熱門

相關新聞

涉遞槍暴頭少爺　共犯：人不是我殺的

涉遞槍暴頭少爺　共犯：人不是我殺的

台籍通緝犯石茂強去年（2024年）在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺，王逃匿被通緝，王的手下周昱帆隻身回台，因涉遞槍給王男而被收押起訴殺人罪嫌，成為台北地院國民法官參審首件境外殺人案，今（25日）開庭時，石家委任律師引用石母親筆信，強調石中第1槍未死，王男等人不救人反而補槍奪命，「請法官嚴懲！」

越南女首富確定逃死「原因曝」　律師：她很高興

越南女首富確定逃死「原因曝」　律師：她很高興

曾奪3命假釋！他持原子筆刺傷醫護下場曝

曾奪3命假釋！他持原子筆刺傷醫護下場曝

長沙7歲女童4年前遭性侵遇害 惡狼欠網貸犯案已執行死刑

長沙7歲女童4年前遭性侵遇害 惡狼欠網貸犯案已執行死刑

死囚鄭武松聲請再審　遭駁回確定

死囚鄭武松聲請再審　遭駁回確定

關鍵字：

死刑死囚密西西比州越戰PTSD

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

台積電員工偷吃同事雞排紅茶　受害者遭資遣怒告

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面