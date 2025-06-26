撕票銀行家之妻！越戰老兵關49年「注毒液」伏法　最後遺言曝光

▲密西西比州25日處決服刑最久的死囚。圖為阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州25日處決服刑最久的死囚喬丹（Richard Gerald Jordan），他是一名越戰老兵，因為服役經驗罹患創傷後壓力症候群（PTSD），在綁架並撕票一名銀行家的妻子49年後，注射毒液伏法。

美聯社引述獄方官員說法指出，處刑程序傍晚6時在密西西比州立監獄開始，喬丹躺在輪床上，嘴巴微微張開，深吸幾口氣之後就不再動了，死亡時間被記錄為傍晚6時16分。

喬丹最後一次發言時說，「首先，我想要感謝大家以人道方式處理這件事。我想要跟受害者家屬道歉。」他感謝了律師與妻子，並且乞求原諒，最後一句遺言是，「我會在另一個世界見到你們的，你們所有人。」

▲喬丹坐牢將近50年伏法，成為該州服刑時間最久的死囚。（圖／達志影像／美聯社）



受害者家屬代表德格魯伊（Keith Degruy）聲明，「沒有任何東西能夠帶回我們的媽媽、姊妹與朋友，也沒有任何東西能夠改變喬丹49年前從我們身邊奪走的東西。喬丹拚命想要改變裁決，他才可以在獄中死去。我們卻從來沒有選擇。」死者兒子艾瑞克（Eric Marter）回憶，母親被殺害時他才11歲，「這早就應該發生了。我實在不想對他無罪推定。他需要受到懲罰。」

根據密西西比州最高法院紀錄，1976年1月，喬丹致電海灣國家銀行（Gulf National Bank），要求與貸款部高級主管談談，但被告知「可以跟查爾斯·馬特爾（Charles Marter）說話」時卻立刻掛斷，在電話簿上找到對方住家地址，綁架此人的妻子艾德溫娜（Edwina Marter），打電話要求2.5萬美元贖金，又把受害者開槍打死。

自從判刑以來，喬丹歷經4次審判與無數次上訴，包括聯合其他死囚起訴該州政府，主張採用3種藥物死刑的方案並不人道。辯護律師團隊主張，喬丹在越南服役罹患PTSD，可能就是犯罪原因之一，但審判過程始終未獲得法律保障、有助於替他辯護的獨立心理健康專業人士協助，導致陪審團甚至沒聽說過他在越南經歷的一切。

不過，密西西比州最高法院23日駁回主張喬丹被剝奪正當程序權利的請願書。州長里夫斯（Tate Reeves）也駁回要求赦免喬丹的情願書。