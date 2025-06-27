歐盟處長首訪台南！肯定人權展與經貿潛力　黃偉哲盼深化台歐交流

▲歐盟處長谷力哲拜訪台南市長黃偉哲，雙方就文化、經貿與人權議題深入交流。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲（Lutz Güllner），27日首次正式訪問台南市，由市長黃偉哲親自接見，並在新聞及國際關係處處長蘇恩恩、文化局副局長林韋旭陪同下，針對台歐間的經貿合作、文化交流及民主人權等議題，進行深入交流，會後谷力哲也參訪「台南人權月」展覽，肯定台南推動公共外交與民主價值的努力。

黃偉哲市長表示，台南作為台灣第一座城市，甫於去年慶祝台南400年，文化底蘊深厚，過去在古蹟保存與城市記憶的推動上，歐洲提供了許多值得學習的案例，期待未來能促成更多青年世代的互訪與學術交流，共同延續歷史精神與文明價值。他也指出，台南除了是文化古都，也是科技與農業並進的現代城市，南科園區已吸引多家歐洲企業投資設廠，近期芒果與芭樂也成功打入歐盟市場，象徵農產出口再創新局，盼能拓展更多高科技與基礎農業合作機會。

谷力哲處長則表示，這是他首度以處長身分正式拜訪台南，深感榮幸能參與「台南人權月」展覽，親身感受台灣民主、人權的演進與能量。他讚許台南在國際交流上的積極作為，目前已有60個締盟城市，展現出台南作為國際城市的潛力與影響力。他並強調，歐盟與台灣在多項價值理念上高度契合，未來將持續深化雙邊經貿與文化往來，並透過歐洲經貿辦事處平台，推動更緊密的城市外交合作。

據了解，「台南人權月」展覽自5月17日至7月3日於台南市立圖書館新總館展出，以「每一道磷光都是獨特的署名」為主題，涵蓋白色校園事件、人權音樂創作與溪北政治案件等內容，透過歷史與藝術的交織，象徵人權如同陽光，照亮每段歷史與每個個體的存在。