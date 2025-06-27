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捷克證實蕭美琴出訪「遭中國策畫追撞」　綠委要求北京正式道歉

▲副總統蕭美琴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統蕭美琴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員跟監尾隨並險釀車禍。捷克軍情局局長巴爾托夫斯基近日證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。對此，綠委陳冠廷今（27日）批評，這已公然踐踏捷克主權，重違反國際規範，北京必須正式道歉。

據捷克廣播電台調查報導，中國駐捷武官室人員在蕭美琴車隊通過布拉格市中心路口後，直接闖紅燈急駛通過，幾乎釀成車禍。捷克軍情局局長巴爾托夫斯基證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。

陳冠廷強調，「這種以危險駕駛方式進行監控、恐嚇，甚至意圖衝撞我國副總統當選人的行為，已嚴重違反國際規範。」總統府已對中國違背國際規則、帶來風險與危險的不法行為表達強烈譴責，他呼籲國際社會共同關注此一嚴重事件。

陳冠廷指出，近年中國在歐美多國設置「海外秘密警察」，威脅異議人士；捷克事件只是跨國鎮壓的最新案例。美國、加拿大及英國早已展開調查，並就中方長臂管轄行為採取司法與外交行動。台灣將與包括捷克在內的理念相近夥伴深化情報交換與安全合作，確保國內外人員安全。

陳冠廷表示，感謝捷克政府公開調查並對外說明事件真相，彰顯法治與主權精神。呼籲歐盟及志同國家整合制裁工具，對跨國脅迫形成一致回應。他強調，台灣將持續加強駐外保護與危機應變能力，與各國共同維護民主價值與人身安全。

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