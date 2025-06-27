▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

7月開始進入颱風季，中央氣象署今（27日）舉行颱風展望記者會，預測今年下半年颱風生成個數正常，可能有3到5個颱風鄰近台灣，通常會有2路徑，包括往西接近台灣，或在台灣東側北轉靠台。此外，今年夏季氣溫偏高至正常。

中央氣象署表示，今年迄今西北太平洋僅有2個颱風生成，相較氣候平均值4.3個少，依據過去統計資料，西北太平洋6月至12月約有21至25個颱風生成，鄰近台灣的颱風個數平均約為3至5個，氣象署預估今年下半年的颱風生成總數及鄰近台灣個數均為正常。

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中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說明，今年1月到6月只有兩個颱風生成，都是在6月份，包括蝴蝶颱風和聖帕颱風，少於過往1月到6月生成颱風數4.3個平均值；根據統計，在6月前沒有颱風生成，歷史上有3個年分，另6月前只有1個颱風生成也有3個年分，6月前只有2個颱風生成則出現滿多年分，因此今年情況不算極端。

▲▼今年颱風上半年統計，以及下半年展望。（圖／氣象署提供）

陳怡良指出，今年下半年西北太平洋颱風個數預測接近氣候平均值，預估今年接近台灣附近的颱風個數，3到5個機率最高，接近台灣的颱風個數趨近正常值範圍。

針對接近颱風路徑，陳怡良表示，通常7月到9月颱風季經過台灣會有2個路徑，一種是往西接近台灣，可能對台灣影響，另一種則是在台灣東側北轉，北轉區域靠近台灣，也可能造成影響。

▲氣象署估下半年「3到5個颱風」接近台灣，可能走2路徑。（圖／氣象署提供）

此外，回顧今年5月、6月梅雨季，梅雨季平均氣溫27.5度，相較氣候值26.9度偏高，梅雨季平均降雨量為399.2毫米，相較氣候值440.7毫米，雨量屬於正常。

陳怡良說明，今年梅雨季台灣共有6波鋒面影響，5月降雨集中於中部以北，6月降雨以中南部為主，累計雨量為正常。

氣溫方面，5月冷暖交替，6月上旬受到鋒面及東北季風影響，氣溫偏涼，其餘大多以偏暖為主，今年梅雨季平均氣溫相較於氣候值為偏高。

氣象署分析，目前熱帶太平洋海氣環流已恢復至正常，預測將維持至秋季。針對未來一季展望，經檢視氣象署及各國數值模式預報結果，預估今年7月到9月台灣氣溫偏高至正常的機率較大；雨量則以正常的機率較大。