　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

foodpanda平台費調漲「最高19元」　外送費降至5元起

▲▼foodpanda。（圖／業者提供）

▲foodpanda發出「外送費用結構調整」最新公告。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」26日晚間向用戶發出「外送費用結構調整」公告信件，表示自7月15日起將陸續調整外送服務費、平台費，不過此次調整有漲價有降價，引發熱議。對此，業者回應，費用結構優化調整是為更靈活滿足不同用戶族群的需求。

根據foodpanda「外送費用結構調整」公告指出，7月15日起將陸續於各縣市進行費用結構優化，其中針對「外送服務費」進行調降最低5元起；「平台費」則是上漲最高收取19元，實際費用依APP內顯示金額為主，僅有pandapro會員權益皆不受影響。

foodpanda在2022年6月於6縣市搶先開始實施平台費機制，2023年8月擴大至全台，平台費調整後最低收費1元，最高不超過9元，主要依照消費者所在地區、外送距離等因素加收，pandapro會員也同樣要負擔此費用，不過現調整為最高收取19元，以最高收取費用計算，相當於要再多支付10元的平台費。

對此，業者僅低調表示：「pandapro會員原有權益不受影響。平台觀察到非會員用戶對於『銅板價優惠』反應熱烈，為提升整體服務品質與用戶體驗，foodpanda進行費用結構優化調整，以更靈活滿足不同用戶族群的需求。」

▲▼「Uber」、「Uber Eats」宣布推出全新跨平台訂閱制會員方案「Uber One」。（圖／業者提供）

▲Uber、Uber Eats今年5月進行會員方案更新。

Uber、Uber Eats今年5月也進行Uber One會員方案更新，其中「生鮮雜貨及其他非餐點」單筆訂單最低金額將從現行的299元調整為399元，「美食外送」單筆訂單最低金額維持199元；原先的服務費最高100%折抵優惠也有變，包括美食外送訂單最高享80%折抵、生鮮雜貨及其他類型訂單最多享20%折抵；原有的延遲送達Uber Cash點數禮遇則將取消。

此方案一公開引發消費者反彈，北市府法務局出面指出，Uber Eats限縮年訂閱制會員原契約權益違反誠信原則，並要求其延長退款緩衝期、依原契約條件續用至訂閱期滿、研議其他補償措施及強化通知義務，以確保消費者權益不受侵害。

Uber表示：「我們尊重法務局的指導，以及理解對於Uber的期待。Uber通知所有會員相關權益，並提供退款緩衝期至6月30日。對於法務局的意見，我們內部正在積極研議中，也期盼有進一步與市府討論的機會。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
負債逾10億！　科技大廠聲請破產
快訊／800元包牌中17.53億！　買法曝光
快訊／等到了！　日圓史上最甜快換
新車塞爆台北港！　車商傳7月祭「最殺促銷」
58萬旅遊YTR衝烏克蘭！哭曝「旅館趕人」　律師開轟2行為
快訊／安全繩扯斷！　工人墜落摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

foodpanda平台費調漲「最高19元」　外送費降至5元起

必勝客開賣BT21星空一口杯　國小生考滿分達美樂請吃披薩馬芬

速食店優惠券一次看　雞汁飯買1送1、玉米濃湯10元

foodpanda「天天65折」加碼延長　最高一單現省168元

拿坡里「披薩199元、炸雞桶6折」　優惠快閃4天

超商冰品「任選2件最低0元起」　咀嚼系拿鐵優惠價65元

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

foodpanda平台費調漲「最高19元」　外送費降至5元起

必勝客開賣BT21星空一口杯　國小生考滿分達美樂請吃披薩馬芬

速食店優惠券一次看　雞汁飯買1送1、玉米濃湯10元

foodpanda「天天65折」加碼延長　最高一單現省168元

拿坡里「披薩199元、炸雞桶6折」　優惠快閃4天

超商冰品「任選2件最低0元起」　咀嚼系拿鐵優惠價65元

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

鬼鬼輕鬆帶娃曝「簡配版媽媽包」　楊謹華、蔡詩芸換Max Mara蝴蝶結美衣

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

20歲男闖紅燈「斑馬線撞死婦」超劣黑底曝　無照騎車5年挨罰6次

台幣狂升台積電還能買？台股8月再創高？　杜金龍解析

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

蕭美琴去年訪捷克遭中國策劃碰撞　林楚茵轟：藍白一句譴責都沒有

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

快訊／嘉義工廠大火！濃濃黑煙、火舌不斷竄出　警消搶救中

高中生破解悠遊卡盜領數十萬　教育局急澄清：不在台北市就讀

74歲翁逆撞工程車！猛踩油門燒胎畫面曝　驚見他中風倒駕駛座

消費熱門新聞

拿坡里「披薩199元、炸雞桶6折」

速食店省錢優惠券一次看

全家特濃咖啡買1送1、衛生紙買1送2

超商冰品「任選2件最低0元起」　咀嚼系拿鐵優惠價65元

必勝客開賣限量BT21星空一口杯

日港爆品免代購！Coupang酷澎火箭跨境新上架直送

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

月底省荷包！2大速食店最新披薩優惠

3大速食店未來新品一次看

繼光香香雞全新咖哩炸雞限時開賣

AHC「防曬噴霧+氣墊」獨家開賣

foodpanda外送費用調整7/15實施

foodpanda「天天65折」加碼延長

5大速食店周末炸雞優惠開打

更多熱門

相關新聞

高雄IP、演唱經濟爆人潮！活動日外送爆訂單

高雄IP、演唱經濟爆人潮！活動日外送爆訂單

外送平台foodpanda今(26)日公布高雄外送習慣觀察，高雄被譽為最會被活動的城市，南高和北高各有IP經濟和演唱會經濟助攻，平台統計數據，發現宇宙人在高雄舉辦演唱會時，當日外送訂單量竟大爆增，甚至超越吉伊卡哇、五月天和Lisa活動日，強勢佔榜第一名。

foodpanda「天天65折」加碼延長

foodpanda「天天65折」加碼延長

Uber Eats攜手好市多送到家

Uber Eats攜手好市多送到家

foodpanda6月優惠碼出爐

foodpanda6月優惠碼出爐

好市多將與「Uber Eats」合作

好市多將與「Uber Eats」合作

關鍵字：

foodpandaUber Eats平台費外送服務費

讀者迴響

熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

快訊／美秀集團深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

即／威力彩17.3億一注獨得　獎落台中

獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面