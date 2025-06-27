foodpanda平台費調漲「最高19元」　外送費降至5元起

▲foodpanda發出「外送費用結構調整」最新公告。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」26日晚間向用戶發出「外送費用結構調整」公告信件，表示自7月15日起將陸續調整外送服務費、平台費，不過此次調整有漲價有降價，引發熱議。對此，業者回應，費用結構優化調整是為更靈活滿足不同用戶族群的需求。

根據foodpanda「外送費用結構調整」公告指出，7月15日起將陸續於各縣市進行費用結構優化，其中針對「外送服務費」進行調降最低5元起；「平台費」則是上漲最高收取19元，實際費用依APP內顯示金額為主，僅有pandapro會員權益皆不受影響。

foodpanda在2022年6月於6縣市搶先開始實施平台費機制，2023年8月擴大至全台，平台費調整後最低收費1元，最高不超過9元，主要依照消費者所在地區、外送距離等因素加收，pandapro會員也同樣要負擔此費用，不過現調整為最高收取19元，以最高收取費用計算，相當於要再多支付10元的平台費。

對此，業者僅低調表示：「pandapro會員原有權益不受影響。平台觀察到非會員用戶對於『銅板價優惠』反應熱烈，為提升整體服務品質與用戶體驗，foodpanda進行費用結構優化調整，以更靈活滿足不同用戶族群的需求。」

▲Uber、Uber Eats今年5月進行會員方案更新。

Uber、Uber Eats今年5月也進行Uber One會員方案更新，其中「生鮮雜貨及其他非餐點」單筆訂單最低金額將從現行的299元調整為399元，「美食外送」單筆訂單最低金額維持199元；原先的服務費最高100%折抵優惠也有變，包括美食外送訂單最高享80%折抵、生鮮雜貨及其他類型訂單最多享20%折抵；原有的延遲送達Uber Cash點數禮遇則將取消。

此方案一公開引發消費者反彈，北市府法務局出面指出，Uber Eats限縮年訂閱制會員原契約權益違反誠信原則，並要求其延長退款緩衝期、依原契約條件續用至訂閱期滿、研議其他補償措施及強化通知義務，以確保消費者權益不受侵害。

Uber表示：「我們尊重法務局的指導，以及理解對於Uber的期待。Uber通知所有會員相關權益，並提供退款緩衝期至6月30日。對於法務局的意見，我們內部正在積極研議中，也期盼有進一步與市府討論的機會。」