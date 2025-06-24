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快訊／UberEats宣布後天起攜手好市多　衛生紙、大包裝零食可外送

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲Uber Eats今日正式宣布與好市多合作。（圖／記者張雅雲攝）

記者黃士原／台北報導

Uber Eats今（24）日宣布與好市多合作，6月26日起，平台陸續上架全台14間門市的多元商品品項，包括廣受消費者歡迎衛生紙、異國零食、鮮乳飲料，以及好市多自有品牌科克蘭等熱銷商品。

Uber Eats表示，6月26日首批開放訂購的門市包括內湖、新莊、中和、汐止與北投等店，並將於6月27日及6月30日陸續擴及中南部門市，讓更多消費者享受好市多商品的即時外送服務。

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Uber Eats表示，這項新增服務上線後，消費者只要打開Uber Eats App，即可在好市多商店選購各式好市多商品，從大包裝零食、民生用品、烘焙食品，到好市多自有品牌科克蘭等熱銷品項，輕鬆下單、隨點即送。好市多會員也可進行綁定，可解鎖會員專屬價格，全面升級便利的外送體驗。

Uber Eats提到，本次合作是首度提供全新「採買外送」行程選項，合作夥伴在外送的時候於好市多揀貨、打包並結帳，並將商品外送到消費者指定的地點，為消費者打造免排隊、不費力，在家也能輕鬆點得到好市多的全新體驗。

好市多門市上線Uber Eats時程如下：
●6月26日：內湖店、新莊店、中和店、汐止店、北投店
●6月27日：桃園中壢店、桃園南崁店、新竹店、北台中店、台中店
●6月30日：嘉義店、台南店、大順店、高雄店

另外，外送平台「foodpanda」6月也有許多美食外送優惠。

1.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「歡六訂餐」，即可享「美食外送指定店家下單滿299元打85折」優惠，最高現折45元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿500元打65折」優惠，最高現折175元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿300元打65折」優惠，最高現折105元，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿200元打65折」優惠，最高現折90元，數量有限、兌完為止。

6. 即日起至6月30日免優惠碼可享「必勝客全尺寸比薩買1送1」，部分分店不適用。

7. 即日起至6月30日免優惠碼可享「必勝客麻糬披薩個人比薩買1送1」，部分分店不適用。

8. 即日起至6月30日期間每周二凡輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區消費滿額現折70元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

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