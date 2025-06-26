foodpanda「天天65折」加碼延長　最高一單現省168元

▲foodpanda天天65折活動加碼延長。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」5月推出「天天省天天爽 天天65折」超殺優惠，首波活動期間全台消費者爽省2.7億元。為回饋消費者支持，業者宣布天天65折活動加碼延長至7月31日，並攜手全台7000家店家強勢升級，6月30日起開跑。

foodpanda「天天65折」第2波優惠活動將自6月30日至7月31日開跑，全台7000家店將加入優惠行列，從學生族最愛的小木屋鬆餅、國民速食胖老爹，到手搖控必喝的可不可熟成紅茶、迷客夏、龜記、茶湯會等人氣飲品通通一次滿足；提醒優惠碼須為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止，實際活動詳情及辦法請以APP及官網結帳頁面顯示為主。

foodpanda同步分享各項觀察數據，首波活動期間日本料理類訂單翻倍，成長幅度高達120%，奪下訂單成長黑馬寶座；另外還有王品集團旗下石二鍋的招牌石頭鍋同樣翻倍成長、麻古茶坊的高山金萱穩坐手搖飲冠軍、拉亞漢堡的燒肉千層蛋餅則搶下早餐人氣王。

消費者數據部分，累計幫全台消費者省下2.7億元，其中最會省的消費者是以pandapro滿額免外送服務費福利，再疊加天天65折優惠，單月省下17546元；訂單大戶則是單月狂點96單，平均每天訂3.2次；此外，pandapro會員的訂單量更是有近7成成長，大幅增加會員經濟效益。

●天天省天天爽 天天65折第2波優惠如下：

1. 6月30日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元。

2. 6月30日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿320元打65折」優惠，最高現折112元。

3. 6月30日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元。

4. 6月30日起至7月31日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿480元打65折」優惠，最高現折168元。

▲Uber Eats宣布與好市多合作。（示意圖／記者張雅雲攝）

另一外送平台「Uber Eats」即日起也與美式買場「好市多」正式合作，平台陸續上架全台14間門市的多元商品品項，包括廣受消費者歡迎的衛生紙、異國零食、鮮乳飲料，以及好市多自有品牌科克蘭等熱銷商品。

6月26日首批開放訂購的門市包括內湖、新莊、中和、汐止與北投等店，並將於6月27日及6月30日陸續擴大至中南部門市，讓更多消費者享受好市多商品的即時外送服務。

Uber Eats表示，這項新增服務上線後，消費者只要打開Uber Eats App，即可在好市多商店選購各式好市多商品，從大包裝零食、民生用品、烘焙食品，到好市多自有品牌科克蘭等熱銷品項，輕鬆下單、隨點即送，好市多會員也可進行綁定，可解鎖會員專屬價格，全面升級便利的外送體驗。

好市多門市上線Uber Eats時程如下：

●6月26日：內湖店、新莊店、中和店、汐止店、北投店

●6月27日：桃園中壢店、桃園南崁店、新竹店、北台中店、台中店

●6月30日：嘉義店、台南店、大順店、高雄店