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foodpanda「6月優惠碼」出爐　星巴克第2杯5折、必勝客買1送1

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda6月限定優惠出爐。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」6月最新限時優惠碼來了，本月不僅有超級會員日可享指定美食、生鮮雜貨下殺7折，還有必勝客買1送1、星巴克第2杯5折等好康，小確幸一次看。

●超級會員日優惠
1. 6月11日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY24」，即可享「大苑子下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

2. 6月11日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY24」，即可享「龜記茗品下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

3. 6月18日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY25」，即可享「鬍鬚張下單滿349元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

4. 6月18日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY25」，即可享「天仁茗茶下單滿229元打7折」優惠，最高現折80元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

5. 6月25日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PRODAY26」，即可享「梁社漢下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

6. 6月11日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH06」，即可享「統一超商下單滿319元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

7. 6月11日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH06」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿899元打7折」優惠，最高現折300元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

8. 6月18日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH07」，即可享「屈臣氏下單滿999元打7折」優惠，最高現折320元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

9. 6月18日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH07」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿799元打7折」優惠，最高現折250元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

10. 6月25日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH08」，即可享「家樂福量販下單滿949元打7折」優惠，最高現折300元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

11. 6月25日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH08」，即可享「家樂福量販下單滿799元打7折」優惠，最高現折300元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

12. 6月25日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH08」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿799元打7折」優惠，最高現折250元，優惠每日數量有限，部分門市不適用。

▲▼foodpanda發票中獎大揭秘。（圖／foodpanda提供）

▲美食外送、生鮮雜貨皆有限定優惠。

●美食外送優惠
1.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「歡六訂餐」，即可享「美食外送指定店家下單滿299元打85折」優惠，最高現折45元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿500元打65折」優惠，最高現折175元，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿300元打65折」優惠，最高現折105元，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定店家下單滿200元打65折」優惠，最高現折90元，數量有限、兌完為止。

6. 即日起至6月17日免優惠碼可享「麥當勞辣味四盎司牛套餐最高現省108元」，部分分店不適用。

7. 即日起至6月30日免優惠碼可享「必勝客全尺寸比薩買1送1」，部分分店不適用。

8. 即日起至6月30日免優惠碼可享「必勝客麻糬披薩個人比薩買1送1」，部分分店不適用。

9. 即日起至6月30日期間每周二凡輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區消費滿額現折70元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

10. 即日起至6月17日免優惠碼可享星巴克「馥列白」、「焦糖奶香星享那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」第2杯5折，部分分店不適用。

11. 6月18日至7月1日免優惠碼可享星巴克「特選馥郁那堤」、「醇濃抹茶那堤」、「香凝蜜柚冷萃咖啡」第2杯5折，部分分店不適用。

●生鮮雜貨優惠
1. 即日起至6月24日期間每周二凡指定用戶輸入優惠碼「週二買全聯」，即可享「全聯下單滿額獲10%胖達幣」，最高回饋100胖達幣，每人每周限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月30日凡指定用戶輸入優惠碼「統一超商自取」，即可享「統一超商下單滿額打95折」優惠，最高現折50元，數量有限、兌完為止。

●外帶自取優惠
1. 即日起至6月30日凡指定用戶輸入優惠碼「天天取天天爽」，即可享「指定店家外帶自取下單滿250元打79折」優惠，折扣金額無折抵上限，疊加優惠可享67折，數量有限、兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats6月網羅多家手搖飲買1送1。（圖／Uber Eats提供）

「Uber Eats」6月也有一系列限定優惠，網羅多家手搖飲可享買1送1，包括八曜和茶、大苑子、珍煮丹、可不可熟成紅茶都有，還有指定店家推精選品項享買1送1、滿額贈、單品折等好康。

●全用戶優惠
1. 即日起至7月15日免優惠碼可享「指定飲品買1送1」，精選店家包括八曜和茶、CoCo都可、大苑子、茶湯會、抿茶、日出茶太、武林茶、龍角、不夜侯製茶所、萬波、沐荼寺、再睡5分鐘、COMEBUY、麥吉、珍煮丹、鶴茶樓、老賴茶棧，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至7月1日免優惠碼可享「達美樂熔岩可可馬芬買1送1」，數量有限、送完為止。

3. 即日起至6月17日免優惠可享指定商家精選品項享買1送1、滿額贈、單品折等優惠，精選店家包括漢堡王、點點心、堤諾義大利比薩、路易莎等，數量有限、送完為止。

4. 即日起至6月17日免優惠可享指定商家精選品項享買1送1、滿額贈、單品折等優惠，精選店家包括胖老爹、創義麵、饃饃噠心動肉夾饃等，數量有限、送完為止。

5. 即日起至6月17日免優惠可享「可不可熟成紅茶買1送1」，只要購買春芽奶茶就送穀奈輕纖茶，數量有限、送完為止。

6. 即日起至6月17日免優惠可享「肯德基韓式起司脆雞飯買1送1」，數量有限、送完為止。

●Uber One方案會員獨享優惠
1. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「會員六月點」，即可享「美食外送下單滿799元現折100元」優惠，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「六月享外帶」，即可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，須綁定信用卡付款，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至6月15日凡輸入優惠碼「會員六月吃」，即可享「美食外送下單滿399元現折50元」，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至6月17日凡輸入優惠碼「六月加一」，即可享「指定店家下單滿350元打85折」優惠，最高現折70元，精選店家包括漢堡王、點點心、堤諾義大利比薩、路易莎等，數量有限、送完為止。

5. 即日起至6月17日凡輸入優惠碼「六月享加菜」，即可享「指定店家下單滿350元打85折」優惠，最高現折100元，精選店家包括胖老爹、創義麵、饃饃噠心動肉夾饃等，數量有限、送完為止。

6. 即日起至6月17日免優惠碼可享指定商家精選品項享買1送1、單品折扣、滿額贈等優惠，精選店家包括漢堡王、食徒麻辣火鍋、宜品福州乾拌麵等，數量有限、送完為止。

7. 即日起至6月17日免優惠碼可享「肯德基熔岩披薩馬芬甜心派對49折」優惠，數量有限、送完為止。

8. 即日起至6月17日免優惠碼可享「可不可熟成紅茶白玉奶茶NICE飲料提袋組75折」，數量有限、送完為止。

9. 即日起至6月17日免優惠碼可享「肯德基蛋塔點心組6折起」，數量有限、送完為止。

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