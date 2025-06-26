無良兄弟檔從北偷到南！　潛入台南33棟大樓剪電纜損失破300萬

▲台南市警五分局查獲謝姓兄弟檔竊盜犯，現場起出大量作案工具與電纜線贓物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

假冒工人實則竊賊！台南市警五分局偵破一起跨區電纜線竊案，60多歲謝姓兄弟檔從新北一路偷到台南，鎖定大樓避雷針接地線下手，初步清查共涉及台南市33棟大樓，損失金額超過300萬元，警方持拘票與搜索票北上逮人，起獲作案用工作服、電纜剪與安非他命等證物，全案依加重竊盜與毒品罪嫌送辦並聲押。

市警五分局指出，6月中旬接獲轄內一處大樓主委報案，稱巡樓時發現避雷針電纜線遭剪斷，恐危及公共安全。警方組成專案小組，經連日調閱上百支監視器、比對影像與埋伏蒐證，最終鎖定住在新北樹林的謝姓兄弟檔涉有重嫌，報請台南地檢署鄭愷昕檢察官指揮偵辦。

專案小組於6月24日清晨展開行動，遠赴新北市樹林區執行搜尋，成功將2嫌拘提到案，並查扣7支電纜剪、2支電鑽、虎頭鉗、螺絲起子、棉布手套、工作服與冒用的電信公司名牌等工具，另起出7段電纜線及3塊避雷針接地線牌，並發現第二級毒品安非他命，現場證據確鑿。

警方指出，這對兄弟冒充電信工程人員，進出社區大樓頂樓行竊避雷針接地電纜，疑長期以販售銅材變現牟利，至今已清查至少33棟大樓遭殃，估計造成損失金額約300萬元，後續仍擴大追查中。

市警五分局長洪宏榮強調，避雷針電纜如遭竊除影響防雷功能，更可能因雷擊造成設備損壞甚至火災，嚴重威脅公共安全，尤其梅雨季節到了，大雷防雷功能失效後果不堪設想。他也呼籲大樓主委或住戶應定期巡檢避雷設施，若有異狀或可疑人員出入，務必提高警覺並撥打110報案。警方將持續強化巡邏與查緝力道，守護市民生命財產安全。