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重機女隊長遭撞！家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器　還原事發關鍵4秒

記者劉人豪／台南報導

知名的女十字軍印地安車隊楊姓隊長，24日早上11點騎重機行經台南市歸仁區台39線時，被疑違規左轉汽車撞上，她的愛車「赤兔馬」重機零件散落一地，被送往成大醫院診治，目前人還在加護病房搶救。楊女家屬在社群網站PO出事發當時的行車紀錄器，並表示 「她已經盡了全力去挽救這場事故」。

楊女的女兒26日在臉書分享「赤兔馬」的行車紀錄器影片，並表示短短4秒的影片中，母親在黃燈亮起已經快到路口，幾乎壓在線上，視線在進入路口時被同向左轉的車擋住，無法完整看到對向來車，而母親一開始發現有車時車頭微偏右，可能判斷對方會停。但察覺對方完全沒打算煞車後，立刻轉向左側，試圖閃避。「這短短幾秒，她必須煞車、判斷、閃避，還要留意其他車流，我相信她已經盡了全力去挽救這場事故。」

▲▼女十字軍印地安車隊楊姓隊長車禍，送醫治療中。（圖／記者林東良翻攝）

▲楊姓隊長當場從路中央被撞飛到斑馬線，倒地不起。（圖／記者林東良翻攝）

初步調查，該輛小客車於歸仁區台39線南下左轉長榮路口時，未依號誌左轉肇事，撞上騎重機正北上直行的楊女。警方到場處理，雙方駕駛人酒測值均為0，機車騎士送成大醫院診治，相關肇責仍須進一步釐清並依規定辦理。

據了解，女十字軍印地安車隊為純女子車隊，由一群對重機充滿熱情的女性組成。而楊姓隊長車禍消息傳出，車友都相當擔心難過，女十字軍印地安車隊在臉書表示，目前楊正在加護病房急救，希望大家幫忙集氣，讓她早日度過難關。

▲▼女十字軍印地安車隊楊姓隊長車禍，送醫治療中。（圖／翻攝自楊姓隊長臉書）

▲楊姓隊長和愛車「赤兔馬」。（圖／翻攝自楊姓隊長臉書）

而在車禍中撞毀的，是楊去年才買進的Indian Challenger Limited，新車價格至少149萬，她非常喜愛這輛愛車，不僅幫它取了一個「赤兔馬」的綽號，臉書上更是PO了許多她騎著「赤兔馬」和車友出遊的照片。

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