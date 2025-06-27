快訊／涉貪遭約談50萬交保　台南研考會主委蒙志成請辭獲准

記者林東良／台南報導

台南市政府研考會主委蒙志成因涉不當使用公務車與特支費，26日遭調查局搜索並傳喚說明，27日凌晨由台南地檢署檢察官複訊後，檢方諭知50萬元交保，妻子也被5萬元交保，2人並限制出境、出海，蒙志成隨後向台南市政府請辭，市長黃偉哲審慎考量後予以同意，強調「尊重個人決定」，並由副主委暫代主委職務，市府將儘速研議新人選，以確保市政穩定推動。

▲台南研考會主委蒙志成涉不當用車與特支費，台南地檢署複訊後裁定50萬元交保、限制出境出海，蒙員向黃哲市長請辭獲准。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，調查局台南市調查處日前接獲檢舉，指蒙志成自2024年7月自學界轉任市府高層後，疑多次使用公務車載送家屬，且涉及特別費用不當支出。檢調單位報請台南地檢署指揮偵辦，26日上午兵分多路搜索研考會辦公室及蒙宅，並傳喚多名相關人員釐清案情。

台南地檢署指出，26日晚上經複訊後，檢察官認為蒙員涉《貪污治罪條例》等罪嫌重大，惟目前無羈押必要，諭令以新台幣50萬元交保，其妻涉貪則以5萬元交保，2人均限制出境與出海。

台南市政府表示，將秉持依法行政立場，積極配合調查，盼案件真相早日釐清，勿枉勿縱，亦強調市政團隊將持續穩健運作，不因個人變動影響整體推動。