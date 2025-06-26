台南首創職安輔導四年逾七百人受惠　「勞僱安心計畫」守護移工

▲移工參與台南市勞工局職安課程，實地學習機械防護觀念，強化自我保護意識。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為營造安全友善的就業環境，台南市勞工局2025年持續推動全國首創的「產業類勞僱安心計畫」，由職業安全衛生專業團隊與多語翻譯走入工廠現場，針對來自越南、印尼、泰國、菲律賓等國的外籍移工提供客製化職安教育訓練，協助勞僱雙方共構安心職場。

計畫自2022年啟動至今已邁入第4年，累計服務場次突破百場、超過750人受惠，獲業界與移工一致評價很好。

台南市長黃偉哲表示，「希望家園」是市政推動的核心信念，移工是城市發展的重要夥伴，應獲得與本國勞工同等的職場保障與尊重。「產業類勞僱安心計畫」正是落實勞動平權與職安教育的具體行動，透過語言轉譯、情境模擬與實地指導，讓移工真正理解安全規範、學會自我保護，進而提升企業整體防災韌性。

勞工局長王鑫基指出，該計畫由嘉南藥理大學職業安全衛生系退休教師鄭世岳領軍的「竣隆職業安全衛生技師事務所」專業團隊執行，深入各產業廠區，提供危害辨識、安全操作、機械防護、僱主溝通等一系列訓練課程，協助事業單位針對自身風險進行預防與改善。課程採多國語言解說，搭配圖示與實地演練，讓移工在語言無礙的情況下理解操作關鍵，迄今已累積逾102場輔導紀錄，建立起扎實的基層安全防線。

來自越南的移工阿海感動分享：「這是我第一次遇到有人用越南語跟我們講解安全規則，才知道原來不是我們笨，是以前沒人教我們怎麼保護自己。老師教我們不要在機器運轉時伸手進去、保養前一定要關電源，這些觀念我會記住，也會提醒其他同事。」

勞工局提醒，114年度「產業類勞僱安心計畫」即日起受理申請，凡台南市轄內聘有移工之事業單位皆可免費報名參加。透過本計畫，不僅提升移工職安素養，更促進企業內部職場文化的正向轉變。詳情請洽勞工局許小姐（06）6322231轉6310，攜手打造安全有愛的台南「希望家園」。