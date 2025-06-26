冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

▲高層冷心低壓將影響台灣。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

今天(26日)和明天有「高空冷心低壓」接近並通過台灣，大氣環境將變得不穩定，白天高溫炎熱，午後將有劇烈雷陣雨，甚至可能有冰雹。前氣象局長鄭明典今上午表示，「高層冷心低壓」已涵蓋台灣上空，午後將帶來強烈對流。

鄭明典在臉書貼出上午8點「高層冷心低壓」預測圖，他指出，高空的低氣壓中心溫度較周邊為低，因此稱為「高空冷心低壓」，冷心低壓的高層冷空氣範圍已經涵蓋台灣上空。

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鄭明典說明，高層冷心低壓本身為下沉運動區，下沉運動會在底部形成逆溫層，有抑制對流發展的作用；但是上層冷、下層暖的結構又會增加對流不穩度。

他提醒，當高層冷心低壓在海面上時，通常會帶來晴空，因為下沉運動有抑制對流發展的作用；但是當冷心低壓一到島嶼或陸地上，只要午後對流機制突破逆溫層，對流不穩度釋放，那就會帶來強烈的對流。

▲高層冷心低壓將影響台灣。（圖／氣象署提供）

氣象署也說明冷心低壓的影響，指出當冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，加大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。

氣象署表示，雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會出現向地面發展，進而誘發出地面氣旋，譬如熱帶性低氣壓或颱風等現象。