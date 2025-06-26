郭昱晴丈夫發聲明喊告　詹江村：還是沒解釋為何稱中國是祖國

▲郭昱晴26日代替丈夫林宣廷在臉書發布聲明，詹江村表示，聲明中還是沒有解釋，為何要稱中國大陸為祖國。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委郭昱晴的丈夫林宣廷近日遭指控在中國經商，公司登記自稱中國台灣，還稱呼中國是祖國，郭昱晴26日代替他發布聲明，強調指控都是惡意中傷，已委託律師進行蒐證，必要時將依法提告。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，「紅老師你還是沒有回答，你老公為何稱中國大陸為祖國啊？」

詹江村連日在臉書指控林宣廷在中國經商，公司登記自稱中國台灣，還稱呼中國是祖國，更質疑他持有中國居住證、替中共宣傳等。郭昱晴26日代替林宣廷在臉書發布聲明回擊，表示近日有關他的不實傳言，包含所謂「持有中國居住證」、甚至對私人對話進行惡意放大，已經對他與家人造成極大困擾與傷害。

林宣廷在聲明中指出，他是台灣公司聘僱的專業經理人，曾依法被短期派駐中國分公司工作，並未改變國籍或法律身分，從未申請或持有中國居住證。部分私人聊天內容遭人扭曲、放大，令人遺憾，亦構成對他隱私與名譽的侵害，「我尊重言論自由，但對不實指控與惡意中傷，我已委託律師進行蒐證，必要時將依法提告，嚴懲惡意中傷之徒」。

針對林宣廷的聲明，詹江村26日指出，根據陸委會的規定，林宣廷必須自己提出證明，沒有中國大陸居住證，不是一紙聲明稿就想交差，「沒有人對你家人進行惡意放大，我們只是在執行清理雜質的工程，你只要回答，為什麼稱呼中國大陸為祖國，回答我！」

詹江村還說，在公開的社群網站上留言，並設定所有人都可以瀏覽，何來隱私侵害，至於名譽，稱呼中國為祖國的人，就是賴清德口中台灣的雜質，這種人還有什麼名譽可言，「必要時要告我，曹興誠之前也這麼說，但是卻沒有動作」、「歡迎來告，但是不要忘記，趕快去中國大陸申請一個，沒有大陸居住證的證明，交給陸委會，否則請放棄中華民國國籍，回你的祖國中國大陸。」