不滿賴清德雜質說　民眾黨四金釵衝總統府交陳情書籲道歉

▲針對賴清德「打掉雜質」，周曉芸、陳怡君、林子宇及陳語倢偕志工夥伴前往總統府並遞交請願書。（圖／林子宇提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德近來展開「團結國家十講」，第二講提到「打掉雜質」，引發輿論譁然。民眾黨主席黃國昌4位地方主任林子宇、陳怡君、陳語捷及周曉芸下午率民眾衝總統府前廣場，舉牌向賴清德總統抗議並遞交陳情書，強調「人民不是雜質，只有民主變質」，要求賴清德儘速道歉。

黃國昌服務團隊板橋區主任林子宇表示，每一位努力生活的台灣人，都不該因為政黨立場不同，就被貼上「雜質」標籤。身為總統應當團結社會，而不是一邊喊團結，另一邊卻在召開國際記者會，操作「抗中保台」恐懼，製造對立，為大罷免繼續造勢、消滅在野黨。

林子宇強調，如今台灣社會充滿恐懼，人民甚至不敢在街頭上開直播，擔心被獵巫指控為中共同路人，這樣肅殺的台灣，是賴總統所要的嗎？她痛批賴總統在宣講第一講化身「考古學家」，公開排擠、歧視持不同史觀的台灣人；如今民怨沸騰卻仍不認錯、不道歉，「難道我們不是高官，喊破喉嚨就沒人聽見嗎？」

中和永和區主任陳怡君也不滿，她發言怒嗆賴總統「過去曾承諾包容與團結，如今只要監督政府就被貼上異己標籤，難道不認同民進黨，就要被消滅嗎」？她強調，「我們都是台灣人，生在台灣長在台灣，不像賴總統的孩子在美國」。「賴總統不願意接受陳情，卻派出警察監看我們，難道這就是你口中民主嗎？」

三重蘆洲區主任周曉芸則指出，賴總統「雜質說」言論已嚴重傷害了台灣人的感情與尊嚴。此行她帶著悲憤的心情而來，並要求總統正視人民聲音，不要只顧著自己宣講，卻對人民的聲音充耳不聞、對人民痛苦視而不見。

汐止金山萬里區主任陳語倢補充，如果賴總統自覺失言、承認錯誤，就應以實際行動表態，派員正式接收陳情書，並公開向人民道歉。

此次抗議活動持續約30分鐘，中正一分局長也抵達現場兩度舉牌警告驅離，最後總統府派出專委代表接收陳情書，四人也向府方代表表達嚴正抗議，要求轉達賴清德總統「人民不是雜質」，總統應為錯誤言論認錯道歉。