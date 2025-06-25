民眾黨青年提10問反問賴清德　盼賴做實事解決問題

▲民眾黨「眾青SPOTLIGHT 青年宣講團啟動」記者會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨目前積極推動核三延役公投宣講，今（25日）在黨政聯繫會議上，黨主席黃國昌再次重申，核三延役公投是黨推動的重大政策，要求所有黨公職全力投入，黨公職需要深入地方舉辦座談會，也期待能廣邀社會賢達加入此次推動公投的顧問團，將能量發揮到最大。在會後記者會上，民眾黨青年宣講團也正式成立，10位年輕朋友到場說出心聲，對應賴總統的「團結十講」，青年更直接提出「青年十問」，要賴清德做實事解決台灣內部所面臨的問題。

民眾黨新聞部主任吳怡萱痛批，賴清德宣稱7月是「團結月」，實質卻是分裂台灣、打擊異己，搞出空泛的「團結國家十講」，甚至公然說要「打掉雜質」，讓人不禁質疑，究竟哪些台灣人，在賴總統眼裡是所謂的「雜質」？

吳怡萱說，「我們沒有辦法接受執政黨假借團結，行分裂之實」，台灣當下最嚴重的問題，民進黨政府不僅視而不見，還忙著內鬥、忙著貼標籤，甚至把台灣人當敵人。

青年團所提出的「青年十問」包含低薪高房價、少子化、空汙、詐騙、司法人權、媒體改革、行人地獄、教育改革、國安漏洞及大罷免癱瘓施政。青年代表凃育正指出年輕人「薪水追不上房價，人生也追不上夢想」，賴清德去年高喊要居住正義，結果內政部卻要地方自籌10%到40%的經費，但當中央要改中正路時又有錢了，這是什麼樣的執政邏輯？

面對空汙嚴重，能源政策卻跳票，青年代表林治榕指出，台灣肺癌死亡率攀升與空污惡化密不可分，「沒有人願意用自己的肺換這一度電」。青年朋友陳嘉聖進一步表示，國家正值AI轉型，國家用電可以說是與日劇增，綠能的技術現在也正面臨挑戰跟瓶頸，此時全面去核所帶來的代價，並非是國家現在能夠去承受的。

就媒體改革部分，青年代表梁智硯則點出，媒體生態被政黨嚴重滲透，政府監管失靈，「第四權」早已淪為笑話，呼籲NCC應該還給台灣一個公平、透明、多元的媒體環境，讓不同的聲音都能被聽見。交通議題方面，青年代表廖先嶸質疑，行人地獄何時才能真正改善，人民什麼時候才能安心出門、平安回家？

青年朋友張博硯說，他熱愛這個國家，但不想要看到這個國家只剩下政治的紛爭，更不想要看到這個國家，繼續空轉內耗放棄改變。青年代表劉訊志痛批「現在台灣最大的詐騙犯，就叫做民進黨」，直指詐騙犯落網時法院總用「有教化可能」輕輕放過，政敵卻只要有風吹草動，立刻被全面圍剿，檢察官辦案標準永遠只有藍、綠、白，從來沒有真正的公平正義。「我們的司法到底是用來伸張正義的，還是用來打壓異己的? 」

青年代表林思妤則痛批，中選會安排7月26日辦理大罷免，根本是在打壓青年參政權。青年代表趙心琦則說，民進黨政府所喊出來的大罷免，除了完全沒有正當性之外，不斷地用抹黑、抹紅、敵對陣營，產出異己的方式來分裂、撕裂台灣人民的情感， 進而變成公審台灣人民，這和我們賴清德總統所喊出來的團結，實在是天差地遠。

青年部主任劉昱鴻表示，今天這群青年朋友選擇站出來，成立「青年宣講團」，不只是要反對虛耗社會資源的大罷免，更要為台灣的能源安全與穩定發聲。他呼籲「726站出來，如果現在不站出來，以後我們可能就站不出來了！」劉昱鴻強調，青年世代必須為自己的未來奮戰，青年宣講團接下來會走上街頭參與各場座談，向更多青年和人民溝通。

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／民眾黨提供）