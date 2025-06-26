台東關山快樂仲夏夜廟埕驚呼連連　魔術扯鈴變臉吃甜甜圈





▲民眾近距離觀看精彩的魔術等表演。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮「天后宮」廟埕在仲夏夜晚擠滿了人潮，大人、小朋友開心以近距離觀看精彩的魔術等表演。八點檔女星登台獻唱多首經典歌曲，臺下觀眾則報以熱烈的掌聲。主辦單位在現場還免費限量提供包括甜甜圈和飲料，此舉果然吸引長長的排隊人龍。



夏夜微風徐吹，許多家長活動前就帶著小朋友來到「天后宮」準備來看戲，關山鎮公所、關山天后宮管理委員會特地準備「甜甜圈」和「冰紅茶」招待鄉親。關山鎮長彭成豐表示，這次活動感謝藝術顧問張中元校長和關山鎮救國團會長周福安的協助促成，邀請包括魔術大師粘立人父子、藝人梁佑南、特技達人陳永晴來到關山小鎮進行演出。





台東縣議員陳宏宗到場感謝演出人員帶給民眾一個愉快的夜晚，尤其很久未見廟埕湧入滿滿的人潮，還有人特地從鹿野和池上前來參加。陳宏宗說，會持續推動藝術下鄉和文化活動的舉辦，加上近日有許多農民家庭忙碌收割稻作，有機會能在晚間暫時放下工作全家來參與活動都非常開心。



活動前在地店家「經濟小吃」老闆李峰全還準備店裡的特色美食招待演出人員，有老少配菜脯雞湯、炸豆花、梅汁排骨等，果然讓演出者觸動味蕾。活動不只有毫無破綻的魔術秀、川劇變臉表演、扯鈴招式令人眼花撩亂；藝人梁佑南除了歌唱之外 還不斷叮囑現場的小朋友要學會保護自己，母愛之情大噴發。彭成豐表示，會積極規劃藝文活動在關山舉行，期盼讓小鎮朝向「幸福關山」目標大步邁進。