哆啦A夢新書來了！台東縣立圖書館7月全新上架

▲哆啦A夢新書，台東縣立圖書館7月全新上架。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣今夏最具話題的哆啦A夢，除了即將展開的鹿野高台熱氣球嘉年華現場會有哆啦A夢熱氣球，以及縣府推出主題打卡點、哆啦Ａ夢巨型扭蛋機、彩繪專車外，台東縣立圖書館在2025年夏天開啟夢想之門，以書香迎接最繽紛的季節，全新哆啦A夢主題新書現已到館，誠摯邀請縣民讀者進館借閱，一同展開這場充滿奇思妙想的閱讀旅程！

台東縣政府文化處表示，此次上架的新書內容豐富多元，從經典漫畫與動畫改編作品，到結合學習與娛樂的各類讀物，適合各年齡層讀者共賞。圖書館也特別規劃主題書單，涵蓋道具導覽、科學知識、藝術設計與親子 共讀等面向，打造一場融合趣味與啟發的跨世代閱讀盛宴。

在這個屬於夏天、也屬於夢想的季節裡，閱讀，就是最溫柔的時光機——它不僅帶我們回到純真的童年，也讓未來的想像在書頁中悄悄發芽。7月起，歡迎您帶著童心、一點好奇與借閱證，走進這場充滿想像與知識的閱讀旅程，重新相信：閱讀，也可以改變未來。

哆啦A夢主題新書於「台東縣立圖書館臨時服務台」（藝文中心一樓）展出與借閱，歡迎不同年齡層民眾踴躍進館借閱，提升閱讀參與率與館藏使用率，更多資訊請至圖書館官網查詢。