台東縣推動綠島鄉污水排放處理與油水分離設施　邀業者說明

▲環保局舉辦「餐飲及旅宿業者宣導說明會」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣環境保護局日前前往綠島鄉公所舉辦「餐飲及旅宿業者宣導說明會」，針對當地業者進行實地訪查，強調油水分離設施的重要性，共吸引45人次參與、20家業者響應，展現地方業者對環境保護的高度關注與支持。

台東縣環保局指出，綠島鄉中寮與南寮兩個區域是當地旅遊業的核心地點，因此特別在這兩個區域設置污水處理設施，並由專業人員定期維護及進行水質監測，確保排放水質符合環保標準，有效保護綠島的珊瑚礁與海底生態系統，進一步維護當地海洋環境的潔淨與生物多樣性。

▲環境保護局針對當地業者進行實地訪查。（圖／記者楊晨東翻攝）

環保局呼籲，保護海洋環境不僅是政府的責任，更需要每一位居民與旅客的共同參與，為降低污水對海洋的污染，餐飲業者應正視廢水中油脂與殘渣對環境造成的影響，此次宣導實地走訪當地業者，推廣裝設油水分離設備對環境的好處，除了可以有效攔截污染物，減輕污水處理設施的負擔，也能防止油污流入海洋，這每一項改善措施，都是對海洋環境的珍惜與守護，讓我們一同以實際行動支持綠島的永續發展，守護潔淨美麗的海域，從源頭管理污水，為海洋保育盡一份心力！