推動因地制宜的再生能源　台東縣政府不同意地面型光電設施

▲台東縣政府不同意地面型光電設施案，未來也將維持此政策。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府透過尊重地方、友善環境的方式，營造自然優美的城鄉生活空間，推動因地制宜的再生能源。台東縣政府強調，台東縣現階段再生能源發展政策係以地熱及小水力為主，輔以屋頂型太陽光電，不同意地面型光電設施案，未來也將維持此政策。

台東縣政府表示，配合中央能源轉型政策，並因應行政院農業委員會於109年7月28日修正發布之《農業用地變更使用審查作業要點》（以下簡稱農變要點），縣府除依相關規定辦理外，亦從地方發展視角出發，嚴格納入在地審查原則。為維護農業用地景觀之完整性，特別排除小面積農地變更申請，限制2公頃以下農地設置地面型太陽光電發電設施，力求在乾淨能源發展與農村家園守護之間，實現永續共榮的雙贏局面。

縣府財政及經濟發展處指出，目前台東縣推動太陽光電能源策略主要以屋頂型為主，自109年農變要點公告後，即未同意核定地面型光電設施之申請，並考量台東縣規劃發展、生活環境、景觀影響等種種因素，縣府於110年4月30日公告實施台東縣國土計畫，對於地面型太陽光電再生能源設施，皆應依循該國土計畫空間發展政策之指導。

財經處進一步說明，台東縣政府持續推動以地熱、小水力為主、屋頂型光電為輔之再生能源政策，且因應台東縣自然條件及文化環境，期許能夠兼顧環境友善與經濟發展，以不破壞環境、永續發展與因地制宜發展再生能源的理念，來推動台東縣成為綠能韌性城市，朝向「低碳、永續、韌性」的能源治理願景邁進。