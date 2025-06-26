台東縣衛生局夏季飲品、冰品及配料抽驗　112件皆合格





▲台東縣衛生局抽驗夏季飲品、冰品及配料。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

時序進入夏季，現場調製飲品及冰品廣受民眾喜愛，為民眾經常消費食品之一，近年隨著食安意識抬頭，民眾對於現場調製環境衛生、原料原產地、該杯飲料所含咖啡因、糖量及熱量等標示揭露更為重視，為維護消費者夏季冰品食用安全，台東縣衛生局陸續展開市售飲、夏季冰品及配料抽驗工作，共計查核112件，結果都合格。

為強化現場調製飲品及冰品業者落實環境衛生管理，把關其販售產品之衛生安全，台東縣衛生局自3月起抽驗市售飲、冰品及其配料，並配合衛福部食品藥物管理署啟動「現場調製飲品及冰品稽查專案」、「食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案」，查核重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、原料有效日期及來源文件保存、病媒防治等。

其中，「現場調製飲品及冰品稽查專案」至6月中共計抽驗30件，包括青草茶、冬瓜茶、洛神花茶、果蔬汁、含可可或巧克力之現場調製飲料、奶茶、其他現場調製飲料、食用冰塊、熟配料、現場調製冰品、冰淇淋，檢驗衛生標準，檢驗結果皆合格；另抽驗含咖啡因成分之現場調製飲料(檢驗項目咖啡因，皆合格；總糖量及熱量，皆合格)。「食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案」至6月中共計抽驗6件，包括包裝冰品(檢驗環氧乙烷、衛生標準，皆合格)、食用冰塊(檢驗衛生標準皆合格)。

台東縣衛生局另自行抽驗飲冰品配料共53件，視產品性質檢驗防腐劑12項、過氧化氫，皆全數合格，同時查核具營業登記之連鎖飲料業者是否符合「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，以確保業者揭露正確資訊供消費者選購，共計查核23家，結果7家合格，16家複查合格。

衛生局呼籲飲冰品業者遵守以下衛生管理重點：(一)販售及製造場所應保持清潔、盛裝容器應定期清潔與消毒、注意冰箱儲存溫度管控。(二)應重視從業人員個人衛生並定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。(三)應確認冰塊或配料供應商之製作過程及衛生條件，務必保留進貨紀錄或資料。(四)應慎選濾水器及濾芯來源，定期更換製冰機或飲水機濾心等，並做成紀錄。