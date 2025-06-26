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河北小村成冥府華爾街　歐美瘋燒「祖先錢」許願改運

圖文／鏡週刊

華人社會祭祀用的紙錢現正席捲歐美地區，被當地民眾視為一種能帶來好運的「許願道具」，許多歐美民眾紛紛效仿，網上可見不同網友分享經驗，焚燒儀式也演變出各種離奇的儀式感。而這股風潮的最大受益者，就是中國河北的米北莊村，他們幾乎壟斷了全球90%的冥幣生產，成功賺進驚人的外匯收入。

華人傳統的「紙錢」，現在竟在歐美社交和電商平台成了熱門話題，西方社群以「Ancestor Money」（祖先錢幣）命名，不少網紅深信，透過焚燒「Ancestor Money」，就像是將一份「冥界快遞」寄送給祖先，便能因此獲得好運加持。在亞馬遜（Amazon）平台上，「ancestormoney」（祖先錢幣）的售價竟然介於7到20美元之間，身價直接暴漲了十幾倍。

燒紙錢與紙紮的祭祀方式，對外國人而言，一開始是既陌生又充滿神秘色彩的。然而，這份儀式正逐步成為他們寄託真摯情感的一種形式。有女兒藉由焚燒信紙來傳達對亡母的思念；也有人燒紙紮的剃鬍刀，希望爺爺在另一個世界也能用上。越來越多的歐美民眾分享他們燒祖先幣後的「成功案例」，「祖先錢幣！它真的靈驗了。我確實燒了數百萬美元給我的家人，之後我竟然得到了更多的經濟援助。我的學校在失去補助後，又重新拿到了全額賠償」「這完全是真的！我已經在燒祖先錢了，我發誓我的生活產生了巨大的轉變。剛開始確實有點猶豫，但很慶幸自己有這個膽量去嘗試」。

在這些真假難辨的故事推波助瀾下，紙錢不再只是單純的殯葬用品，它在海外搖身一變，成為了人們寄託希望的「許願神器」，這股風潮在異國他鄉形成了一種既離奇又帶有敬畏色彩的文化奇觀，有些人在焚燒紙錢時，不僅會恭敬地擺放玉皇大帝的雕像，還會細膩地遵循中國習俗，堅持左手點火，並在紙錢即將燒盡時，小心翼翼地將其投入香爐，展現令人驚訝的虔誠姿態。

這股歐美冥紙風潮，讓中國河北省保定市雄縣米家務鎮的米北莊村崛起，掌控全球陰間紙錢命脈，獨佔全球90%的紙錢市場。據《鳳凰網財經》報導，市面上每10張紙錢，有9張都源自米北莊村。更有趣的是，據說當地的小孩最先學會認的字就是奠字。

外國電商平台販售各式祖先幣，可見美元版等本土化的冥幣。（翻攝微博）

▲外國電商平台販售各式祖先幣，可見美元版等本土化的冥幣。（圖／翻攝微博） 

米北莊村這樣一個普通的內陸村莊，離海岸線渤海足足有約150公里遠，搭上這波熱潮搖身一變成「地下華爾街」。製做紙錢、紙紮等殯葬用品幾乎是家家戶戶賴以為生的主業。放眼望去，短短一公里的街道兩旁，竟然擠滿了逾500家殯葬用品店，形成了蔚為壯觀的產業鏈。隨著市場競爭日益激烈，利潤被不斷壓縮，米北莊村並沒有坐以待斃，積極將紙錢「本土化」後銷往海外，特別推出美元版、歐元版紙錢，甚至客制化英文版「祖先保佑」咒符，成功地將這些「陰間貨幣」轉化為真金白銀的外匯收入。

如今，包括福建、浙江、廣東等沿海省份，也出現了越來越多專門生產和出口冥幣的工廠，充分顯示海外市場對此類產品的龐大需求。


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