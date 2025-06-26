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李宗霖、張博洋同步退黨　台灣基進受衝擊

▲台南市議員李宗霖與高雄市議員張博洋同步宣佈退黨，為台灣基進帶來前所未見的組織震盪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員李宗霖與高雄市議員張博洋同步宣佈退黨，為台灣基進帶來前所未見的組織震盪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣基進陷入創黨以來最大震盪，台南市議員李宗霖25日下午無預警發出聲明，宣佈與高雄市議員張博洋一同退出台灣基進，兩人為該黨目前僅存的地方民代，這場雙退潮等同讓基進在地方政治版圖「歸零」，引發外界對該黨未來發展高度關注。

▲台南市議員李宗霖與高雄市議員張博洋同步宣佈退黨，為台灣基進帶來前所未見的組織震盪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李宗霖在聲明中表示：「今天同黨的高雄市議員張博洋發出了退黨的聲明，我尊重也理解他的決定，同時我也宣佈即將從台灣基進畢業了。謝謝一路同行的夥伴們，也請容我在此先說聲抱歉。」

李宗霖強調，與基進在理念上雖一致，但在實際角度與認知上仍有落差，選擇不細述分歧，是為了避免誤解與對立。他語帶感慨地說：「我相信，公民政治的基礎是自由且獨立的選擇，今天的離開，不是放棄理念，而是在不同軌道上，繼續為相同理想努力。」

針對是否加入民進黨一事，李宗霖明確否認，「我可以坦白地說：不會。」他坦言，自己在任內未能為黨帶來更多貢獻始終放在心上，卻也深深感念團隊一路以來面對挑戰的堅持。

▲台南市議員李宗霖與高雄市議員張博洋同步宣佈退黨，為台灣基進帶來前所未見的組織震盪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣基進台南黨部主委吳依潔指出，台灣基進從創立以來一直是一個以「建國與民主鞏固」為核心理念的政黨，不曾改變。感謝李宗霖議員近十年來對台南黨部的付出，針對退黨一事團隊內部已有過諸多討論，我個人也曾多次表達慰留之意，很遺憾未能為黨部留住宗霖，但也尊重並理解他的決定。深深感謝所有支持者一路以來的鼓勵與陪伴，對我們不離不棄。台南黨部在接下來的日子裡也會重整我們的組織狀態，期盼以新的姿態重新出發。

吳依潔說，作為主委，未來會加倍努力經營台南黨部的各項事務，無論是市政監督、地方選舉或是國內政治結構，她始終相信唯有堅持信念、立基於初衷向前邁步，才有機會撐出新的政治格局，讓台灣民主社會擺脫黑金、世襲政治、地方派系、紅色滲透等陋習，建立一個新而獨立的國家。即使未來會遭遇更多的挑戰跟困難，打造基進成為忠誠於台灣本土政黨的初衷，也不會改變，因為這是台灣民主深化、國家正常化的重要里程碑。

▲台南市議員李宗霖與高雄市議員張博洋同步宣佈退黨，為台灣基進帶來前所未見的組織震盪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

吳依潔強調，基進的存在從不是為個人而生，不會因為個人動向而有所影響，我們仍會走基進該走的路。請支持者不用擔心，台南黨部仍在，作為留下來的人，她已經做好「無論風雨，堅定前行」的準備，盼望各位朋友繼續支持台灣基進。

▲台南市議員李宗霖與高雄市議員張博洋同步宣佈退黨，為台灣基進帶來前所未見的組織震盪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣基進自2019年政黨票嶄露頭角後，以推動台灣獨立為核心價值，在南部地區建立一定支持基礎。李、張兩人成功在2022年地方選舉中脫穎而出，象徵基進在台南、高雄插旗成功。然而兩人如今同步請辭黨籍，地方議會全面失守，勢必對基進士氣與組織運作造成衝擊。

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