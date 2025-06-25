台灣基進-1！張博洋宣布「7月退黨」　高雄唯一一席議員沒了

▲台灣基進高雄市議員張博洋宣布退黨。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進高雄市議員張博洋今日證實，他已在6/21向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨。對於為何做此決定，張博洋表示，「想法不同、認知不同」，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法。至於會不會去民進黨拼連任？他則稱「我的答案是不會」。

張博洋指出，很抱歉在他擔任主委這兩年半，沒給黨部帶來什麼特別的成績，經營的不盡人意，但很感謝黨部的大家，不論經歷多少的危機，一直撐著這個家，但他要離開台灣基進了。

張博洋說，他已在6/21向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在七月退黨。至於外界關心，他會不會去民進黨拼連任的這個問題，他的答案是不會。

為了避免分別時刻，常常從細小的怨懟演變成互相攻擊，然後為了解釋又變成放話，沒完沒了。因此他不會用文字的方式多談退黨的原因，想法不同、認知不同，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法，有任何不理解或不諒解的，他畢竟也還在高雄生活，都可以找到他的。

張博洋最後說，他一直堅信每個人都是自由意志、獨立思考的公民，也因此才會在這幾年被基進的做法跟思維吸引聚在一起，所以，也沒有把所謂把支持者丟下的問題，基進的人不是因為人而聚集的，期待建國路上再聚首。