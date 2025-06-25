快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

▲高雄市議員張博洋。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進「唯二」民代，高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖今（25日）先後宣布退黨，對此，台灣基進稍早回應，深深感謝高雄市議員張博洋與台南市議員李宗霖，長年來對台灣基進的貢獻與堅持。對於促使張博洋與李宗霖思考退黨的原因，充分理解其考量，也將竭力溝通與挽留，並相信，理念的同行，總會找到延續對話與合作的可能。

張博洋今日證實，他已在6月21日向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨。對於為何做此決定，張博洋表示，「想法不同、認知不同」，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法。至於會不會去民進黨拼連任？他則稱「我的答案是不會」

台灣基進表示，深深感謝高雄市議員張博洋與台南市議員李宗霖，長年來對台灣基進的貢獻與堅持。他們的離開，我們感到最深切的不捨。台灣基進是一個以理念為核心的政黨。博洋與宗霖對於台灣獨立建國的信念，與我們始終一致，即便在實踐方式上可能存在差異，那也是民主社會中對理想多元追求的體現。

台灣基進指出，衷心希望，博洋與宗霖能繼續留在台灣基進，延續共同打造第二個本土政黨的初衷。這不只是壯大本土陣營的必要一步，更是我們堅持民主深化與國家正常化的重要里程。

台灣基進說明，對於促使張博洋與李宗霖思考退黨的原因，我們充分理解其考量，也將竭力溝通與挽留。我們相信，理念的同行，總會找到延續對話與合作的可能。

台灣基進表示，政治是一段段同行的旅程，我們誠摯期盼，這不是終點，而是另一種形式的並肩。我們尊重博洋與宗霖的決定，也懇請大家繼續支持我們共同堅信的方向，風雨同舟。