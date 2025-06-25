　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

▲▼台灣基進高雄市議員張博洋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員張博洋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進「唯二」民代，高雄市議員張博洋、台南市議員李宗霖今（25日）先後宣布退黨，對此，台灣基進稍早回應，深深感謝高雄市議員張博洋與台南市議員李宗霖，長年來對台灣基進的貢獻與堅持。對於促使張博洋與李宗霖思考退黨的原因，充分理解其考量，也將竭力溝通與挽留，並相信，理念的同行，總會找到延續對話與合作的可能。

張博洋今日證實，他已在6月21日向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨。對於為何做此決定，張博洋表示，「想法不同、認知不同」，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法。至於會不會去民進黨拼連任？他則稱「我的答案是不會」

台灣基進表示，深深感謝高雄市議員張博洋與台南市議員李宗霖，長年來對台灣基進的貢獻與堅持。他們的離開，我們感到最深切的不捨。台灣基進是一個以理念為核心的政黨。博洋與宗霖對於台灣獨立建國的信念，與我們始終一致，即便在實踐方式上可能存在差異，那也是民主社會中對理想多元追求的體現。

台灣基進指出，衷心希望，博洋與宗霖能繼續留在台灣基進，延續共同打造第二個本土政黨的初衷。這不只是壯大本土陣營的必要一步，更是我們堅持民主深化與國家正常化的重要里程。

台灣基進說明，對於促使張博洋與李宗霖思考退黨的原因，我們充分理解其考量，也將竭力溝通與挽留。我們相信，理念的同行，總會找到延續對話與合作的可能。

台灣基進表示，政治是一段段同行的旅程，我們誠摯期盼，這不是終點，而是另一種形式的並肩。我們尊重博洋與宗霖的決定，也懇請大家繼續支持我們共同堅信的方向，風雨同舟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發
快訊／墾丁凱撒又傳食物中毒！16人發燒腹瀉
是你嗎？　加油爽中1000萬沒人領「消費地點曝光」
叼菸惡男遭女友潑油點火亡　母聽哀號聲淚崩：一直求她幫忙滅火
「碩士醫美女友」燒死叼菸惡男　認殺人罪：一直被刺激
5大學生相約千層岩瀑布戲水　20歲男命喪秘境
賀瓏被爆偷吃Albee　前女友龍龍「表演神預言」狠嗆：祝你G

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

北市音圖中心預算追加43億　議員質疑編列浮濫114億預算遭暫擱

澎湖物產館進駐美食展　展現零距離澎湖味

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

遭爆2年前登微博還按讚　郭昱晴曝真相嘆「夠了」：後續不再回應

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

羅明才罷免案今補件2040份連署書　查對期限至8月4日

國台辦罵這句竟與在野論述不謀而合　許淑華驚：複製貼上嗎？

民眾黨青年提10問反問賴清德　盼賴做實事解決問題

CNN稱台灣當兵割草站哨走形式　顧立雄：入伍訓練越來越扎實

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

北市音圖中心預算追加43億　議員質疑編列浮濫114億預算遭暫擱

澎湖物產館進駐美食展　展現零距離澎湖味

國台辦聲援國民黨嗆「大罷免打壓在野黨」　綠委酸火上加油

遭爆2年前登微博還按讚　郭昱晴曝真相嘆「夠了」：後續不再回應

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

羅明才罷免案今補件2040份連署書　查對期限至8月4日

國台辦罵這句竟與在野論述不謀而合　許淑華驚：複製貼上嗎？

民眾黨青年提10問反問賴清德　盼賴做實事解決問題

CNN稱台灣當兵割草站哨走形式　顧立雄：入伍訓練越來越扎實

職工福利做得好！　台南市勞工局學習坊推幸福職場

高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

獨／辣椒水襲擊李正皓　賓士男起底...疑走不出情傷PO文抒發

讓愛閃耀公益服務補助專案開放申請　南投7／14辦提案說明會

年輕的悍將會「一生懸命」應戰　古久保：全力衝刺起來很恐怖

遠雄港股利1.3元　今年看好AI與電商業務、加值園區新樓添H2業績

包辦追平＋再見轟！　天使農場頭號大物摩爾締超罕見紀錄

墾丁凱撒又出事！律師公會團疑食物中毒　16人出現發燒腹瀉症狀

006208公告納入「收益平準金」 市場曝1功能埋伏筆

39歲女「腹脹如孕婦」竟罹晚期大腸癌　醫揭危險飲食習慣

【炸完即返航】美B-2轟炸機完成任務！30小時未落地返美基地

政治熱門新聞

台灣基進-1！張博洋宣布「7月退黨」

快訊／黨內「唯二」民代張博洋、李宗霖都退黨　台灣基進回應了

邱議瑩高雄競辦啟用　趙天麟公開支持

快訊／賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」　打掉雜質

賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨：花40年走回威權老路

楊志良：賴清德不關心年輕人不婚不生　笑死

「打掉雜質」不見了！　他揪賴清德演講、總統府新聞稿2差異

揭賴清德「打掉雜質」原意　黃暐瀚：並不是「打掉在野黨」

林岱樺遭起訴牽動黨內初選　陳其邁說話了

國民黨再爆：郭昱晴「万老師」微博關注中國公安

賴清德再提祖國論：中共70幾歲而已　無神論者卻用宗教搞統戰

很光榮？罷綠領銜人認抄名冊遭起訴　嗨喊「沒被起訴在黨內是恥辱」

遭爆微博互關中國公安　郭昱晴曝真相

「謝宜容條款」立院三讀通過！　機關首長霸凌最高罰100萬

更多熱門

相關新聞

台灣基進-1！張博洋宣布「7月退黨」

台灣基進-1！張博洋宣布「7月退黨」

台灣基進高雄市議員張博洋今日證實，他已在6/21向黨中央表態辭去高雄黨部主委，並預計在7月退黨。對於為何做此決定，張博洋表示，「想法不同、認知不同」，分開各自努力也是讓彼此可以心無旁騖走下去的一種方法。至於會不會去民進黨拼連任？他則稱「我的答案是不會」。

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

高雄最美天棚淪「行動KTV」！五音不全引民怨

高雄最美天棚淪「行動KTV」！五音不全引民怨

高雄車站嬰兒床放1個月沒人管！市議員開嗆

高雄車站嬰兒床放1個月沒人管！市議員開嗆

關鍵字：

台灣基進退黨張博洋李宗霖

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面