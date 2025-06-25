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泰國涉遞槍暴頭少爺　共犯「人不是我殺的」爭減刑！檢認未達判死

記者黃哲民／台北報導

台籍通緝犯石茂強去年（2024年）在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺，王逃匿被通緝，王的手下周昱帆隻身回台，因涉遞槍給王男而被收押起訴殺人罪嫌，成為台北地院國民法官參審首件境外殺人案，今（25日）開庭時，石家委任律師引用石母親筆信，強調石中第1槍未死，王男等人不救人反而補槍奪命，「請法官嚴懲！」

▲▼台籍通緝犯石茂強在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺身亡，共犯周昱帆隻身回台被起訴殺人罪嫌，堅稱「人不是我殺的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台籍通緝犯石茂強在泰國遭台籍男子王綋騰開2槍射殺身亡，共犯周昱帆（中）隻身回台被收押起訴殺人罪嫌，出庭堅稱「人不是我殺的」。（圖／記者黃哲民攝）

北院選任素人國民法官，昨（24日）起參審本案，周昱帆堅稱「人不是我殺的」，但在押期間經律師解說，了解遞槍給王男朝石男開第2槍已違法，他願承認幫助殺人罪，仍強調當下遭王男脅迫、「沒有選擇餘地」。

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。圖為主嫌之一王綋騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）。（圖／翻攝網路）

▲泰國槍擊命案主嫌王紘騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）。（圖／翻攝網路）

辯護律師團主張周男主動回台、配合偵辦釐清案情，應符合自首與情堪憫恕雙重減刑條件。今庭訊進行量刑辯論，檢方表明不會求處周男死刑或無期徒刑，因周男「沒壞到這個程度」，但周雖非扣下扳機的人，他的行為卻是「扳機上的第2隻手」。

檢方指出，本案去年（2024年）2月25日清晨4點多發生後，石男上午7點多被發現棄屍，泰國媒體中午已播出周男從命案現場走向超商的監視畫面，泰國警方下午4點多通知我國刑事局駐泰聯絡組協查石男身分，當晚7點多更將王男、周男與同案另2名台籍許男、林男護照照片，提供我方調查。

檢方表示，泰國警方不僅掌握王男等人同車、走陸路關口逃亡柬埔寨，隔天（26日）更通報我方注意周男從金邊機場搭機回台、預定下午4點抵達桃園機場，刑事局及時在機場拘提周男到案，泰國媒體也隨即披露王男4人與王男女友照片。

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。（圖／翻攝網路）

▲泰國警方公布涉及石茂強命案的犯嫌照片，紅圈處為周昱帆。（資料照／翻攝網路）

檢方認為台泰警方司法互助，已知案情與嫌犯身分，周男回台不構成自首、僅為投案，周男曾供稱對老闆王男命令不會照單全收，可見他遞槍、搬屍、清理血跡等，並非全然遭脅迫而毫無選擇，不符合減刑條件。

檢方描述石男曾服刑10多年、在獄中讀完高中，2022年8月到泰國謀生，與母親及手足感情好、常寄錢回家，會帶愛犬「皮蛋」做美容，檢方並出示石母親筆信，娓娓道出石男排行老么、愛撒嬌、是家人開心果與孝順孩子，石母哀痛「沒想到跟好朋友一起，會被殘忍殺害」。

辯護律師團認為台泰司法互助資料，不等於周男應訊前，檢警就已掌握案情，律師團並試圖以鑑定報告佐證周男成長於隔代教養、親子淡薄家庭，欠缺情感支持與行為引導，且家境差，造成行為與金錢價值觀偏差，是涉犯本案遠因。

律師團指周男15歲就在超商打工，成年後「時常處於急需賺錢狀態」，認識同樣從事殯葬業的王男、視為成功典範追隨崇拜，案發當下不解王男為何槍殺石男，因「特定情境激發恐懼情緒而順從」，更因目睹石男慘死，出現失眠、焦慮做惡夢等創傷壓力症狀。

▲▼台灣通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍。（圖／翻攝自泰媒YouTube）

▲通緝犯石茂強遭王綋騰開槍爆頭，中彈後仍能掙扎呼救，最後再被補1槍喪命。（資料照／翻攝自泰媒YouTube）

律師團強調周男自首「不是精心設計的結果，而是想回家的產物」，雖預先刪光手機內跟王男對話紀錄，到案仍配合偵辦，鑑定也認為周男未來暴力風險不高，有親友支持與工作能力，可期待復歸社會。

石男的姊姊與委任律師聆聽檢方描述石男生平、數度拭淚，委任律師指周男承認到案第1次警詢說謊，是否真誠悔悟顯有疑問，鑑定雖說周男臨界智能不足，但周能理解眼前發生的事、知道自己該做什麼，例如刪光手機內對話證據，「我們都不知道究竟刪了什麼」。

委任律師再度引用石母親筆信指出，石男遭王男打中第1槍未死，王男等人不救人反而補槍奪命，令石母哀嘆喪子後「沒有一天可以有好日子」、「請法官嚴懲！」

本案發生於去年2月25日，在曼谷當地經營大麻店的43歲男子王綋騰，和25歲周男及許男、林男一起搭機從台灣飛抵曼谷，當天清晨4點多回到王男與22歲泰籍女友「糖糖」租屋處，找住在附近的石男過來談事情。

綽號「少爺」的石男在台因案被通緝，逃到曼谷投靠王男合作。2人當下為錢爭吵，王男認為石男已跟他拿3000萬卻繼續要錢，還揚言要對他女友「怎麼樣」，怒持手槍朝石男左太陽穴轟1槍、從右太陽穴貫穿而出。

石男倒地一時未死，不停哀嚎「救命」，王男已將槍拿回住處2樓藏放，見石男喊叫不停、擔心驚動鄰居，要周男再把槍拿來給他，王男求饒連說3次「對不起」，仍遭王男朝左後腦開第2槍斃命，子彈卡在左下顎。

另2男從屋裡衝出查看嚇壞了，和在場目睹的周男被王男要求搬屍上車，王男和林男載往30多公里外的機場廢棄商店棄屍，周男和許男清理現場、打包行李，「糖糖」怕得哭不停，等王男2人回來，5人天亮隨即一同逃往柬埔寨，抵達後，周堅持回台，「糖糖」回到泰國，王男沒攔阻，和另2男目前行蹤不明，均被我方通緝。

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