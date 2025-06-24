曾奪3命假釋！他持原子筆刺傷醫護　嗆「不差再殺幾個」下場曝

▲身揹3命槍手陳豪傑近年假釋後，又因毒癮四處鬧事，服刑後被命住進宏恩醫院接受監護。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報到

槍手陳豪傑身揹3命，曾犯下槍殺角頭「木己」王冠仁、共同殺害同夥麥國偉與麥的女友，近年假釋出獄後，又多次犯下妨害自由、毒品等罪，毒癮重被送進宏恩醫院監護處分。去年陳不滿被發現藏違禁品，持原子筆刺戳醫生、護理師，並且嗆：「我已經殺過幾個人，不差再殺幾個人。」台中地院近日依醫療法判3月刑期。

死囚連國文原本為台北角頭，2000年策畫槍殺松山角頭王冠仁案件，當時由槍手麥國偉、陳豪傑埋伏，在北市永吉路附近當街狙殺王冠仁。連國文不滿麥國偉要求跑路費，夥同陳豪傑等共犯以毒品、氰化鉀注射進麥國偉跟其女友體內，再後續以汽油焚屍。連國文被判處死刑定讞，陳豪傑兩案各15年、16年，合併執行20年。

其中，陳豪傑刑期確定後，在2004年送監執行，服刑12年後，於2016年假釋出獄。不過，依判決書查詢，可見陳出獄後未悔改，反而有多項詐欺、毒品、妨害自由等前科。

▲台中地院近日依醫療法判刑，陳豪傑動向意外曝光。（圖／記者許權毅攝）



2022年，陳豪傑在台中出沒，疑似因毒品施用過量，產生幻聽幻視等情況，竟在中國附醫急診室拿出折疊刀，對一名民眾周女揮舞恐嚇，被判處1年刑期、監護處分2年。

陳豪傑現仍處於監護處分期間，並且被安置在台中市宏恩醫院龍安分院內。去年8月，陳豪傑被發現偷藏香菸、打火機，院方要求接受檢查，陳豪傑突然失控，出言恐嚇「我已經殺過幾個人，不差再殺幾個人」，並持原子筆作勢攻擊吳姓醫師，徐姓護理師上前制止，遭到戳刺，陳被依恐嚇、醫療法起訴。

宏恩醫院診斷證明書指出，陳豪傑入院後，生活能自理、認知、記憶、操作功能佳，可清楚辨識自身行為是否違法。

台中地院審酌，陳豪傑有妨害自由等前案，為5年以內再犯之累犯，且手法相似、不知悔改，惡性非輕，再依醫療法判有期徒刑3月，可易科罰金。