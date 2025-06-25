士檢開出千萬獎金！警廉聯手掃蕩綠能亂象　敢爆料就有機會變富翁

▲士林地檢署今（25）日召開「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台會議」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為強化對綠能產業的保護與發展，士林地檢署今（25）日召開「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台會議」，由檢察長張云綺主持，邀集雙北市政府、廉政署、警政、調查機關及台電公司等單位，攜手建構橫向協作機制，全面打擊不法勢力對綠能設施的干擾，助力國家能源轉型。

會議聚焦綠能建設中常見的不法問題與實務挑戰，並由新北市經發局說明太陽光電補助措施與實施期程；台北捷運公司也分享北投機廠導入光電系統的第一線經驗，內容涵蓋採購流程、防弊作法及光電維運現況，為推動公共工程納入再生能源提供寶貴參考。

張云綺檢察長指出，為落實最高檢察署所定「強化檢察機關與綠能產業聯繫方案」，本署已會同雙北市各相關單位組成聯合訪視小組，並於士林、汐止等地實地拜訪綠能業者，聽取業者在申設與營運階段遭遇之阻礙與建言。

她強調，任何不法介入皆可能重創綠能發展，檢方將秉持「迅速應處、依法嚴辦」原則主動偵辦，並呼籲行政機關持續監控轄區內案場狀況，必要時深入查察。

士檢同時強調，若發現有黑道勢力或貪瀆行為介入綠能建設，民眾應勇於檢舉，檢舉人除享有身分保密保障，查獲貪瀆案件者最高還可領取1,000萬元獎金。

士林地檢署強調，將持續透過聯繫平台整合司法與行政能量，全力打擊妨害綠能產業的犯罪行為，守護台灣能源轉型及綠能經濟的永續發展。