國境管理國際研討會登場　AI科技風潮成交流主題

▲內政部移民署今天在桃園國際機場凱悅酒店舉辦國境管理國際研討會，會中針對AI科技輔助入出境自動查驗通關系統，成為會場交流主題。（圖／移民署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部移民署今（25）日在桃園國際機場凱悅酒店舉行第15屆「國境管理國際研討會」，會中邀請包括澳洲機場聯絡官、加拿大邊境服務署等移民執法官員代表等近180位國內、外政府機關、航空公司代表及專家學者參加，其中移民署針對第四代自動查驗通關系統，導入AI學習人性化操作介面，更可支援40國語音，引導新興科技及生物特徵辨識於國境管理之運用廣泛討論，也成為會場討論主題。

▲移民署舉辦的國境管理國際研討會上，針對AI科技協助入出境自動查驗通關系統，引起國內外人士矚目。（圖／移民署提供）

這項國境管理國際研討會除移民署外還有陸委會、交通部觀光署、桃園機場公司與財團法人昇恆昌基金會共同舉辦，並與國家發展委員會合作推出「入出國證照查驗服務與國境管理國際研討會融入雙語元素計畫」，針對AI新興科技及生物特徵辨識於國境管理之運用進行廣泛討論。

內政部常務次長吳堂安於會上致詞指出，疫情解封後，入出境旅客量已逐漸恢復疫情前水準，伴隨而來的是查驗量負荷繁重及人蛇偷渡闖關風險，要如何以科技輔助人力並防範不法，正是各國國境管理部門面臨的最大挑戰。在科技潮流引領下，今年蔚為風潮的AI科技首次作為移民署研討會的交流主題，國境管理可經由AI輔助所發展之優勢，及面臨各項挑戰，則在會議中可以深入探討。



此外，移民署目前所建置第四代自動查驗通關系統，可迅速進行生物特徵辨識機制，更導入AI學習人性化的操作介面及支援40國語音引導，提供國內外旅客更流暢的通關體驗。此外，未來將進一步擴大跨機關合作與國際交流，積極建構「預測性」、「即時性」、「智慧化」之國境管理體系。

▲內政部移民署今天在桃園國際機場凱悅酒店舉辦國境管理國際研討會，會後各國出席人士大合影。（圖／移民署提供）

吳堂安認為，為推動智慧化國境管理及提升入出境通關效率，研討會場外特別設立科技展示區，邀請多家國內外科技廠商展示其最新智慧通關閘道或生物特徵辨識科技。這些創新技術可運用於旅客身分辨識或機組員專用通道等場域，展現極高擴充性與跨國合作潛力，促進國際交流與技術合作。

移民署強調，國境管理同時扮演禮兵與衛兵的角色，一方面以親切友善證照查驗服務向世界展示臺灣禮儀之邦的標竿，另一方面則肩負守衛國門、阻絕不法於境外之使命。本次研討會除聚焦於國境管理的相關科技，更深化我國與各國政府的合作聯繫。未來移民署仍將與各國保持緊密交流，汲取新興入出境管理科技，持續滾動調整國境管理模式，以期能全面鞏固國境安全，並兼顧服務及效率。