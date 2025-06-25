5人路邊喝酒！男騎車經過被毆倒地不治　他辯：遭挑釁才推1把

▲桃園市一名八旬老翁6月22日晚間騎車經過桃園區益壽七街與信陽街巷口附近，卻遭5名陌生男子推倒在地，經送醫後不治，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名八旬老翁於22日晚間騎車經過桃園區益壽七街、信陽街巷口處時，不知何故與現場烤肉5名男子起口角，慌亂中老翁被推倒地，經送醫急救後仍宣告不治，桃園警方據報到場將5名男子拘捕到案，其中主嫌彭姓男子一度辯稱是老翁挑釁才出手推了一把。桃檢複訊後向法院聲請羈押彭男，其餘4名男子則飭回；但家屬質疑內情不單純，希望徵求目擊者或提供行車紀錄器畫面找出事發原因。

據指出，這名82歲老翁於22日晚間7時至8時之間騎車經過案發地點，當時35歲的彭姓男子與4名男子在現場烤肉與飲酒，老翁經過時，5名男子不知何故突然與老翁起口角，隨後彭男突然一把推倒老翁倒地受傷，警方據報後到場處理，除將老翁送醫治療外，還將彭男等5名男子帶回派出所偵訊。

▲桃園市一名八旬老翁22日晚間騎車經過桃園區益壽七街與信陽街巷口附近，遭5名陌生男子推倒在地，經送醫後不治，圖為案發現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

老翁被送醫後，家人趕到醫院探視，原本還有意識，但疑似顱內出血導致狀況急轉直下，經醫護人員急救後於深夜宣告急救無效不治；警方接獲老翁死亡訊息後，依傷害致死罪嫌將彭男等5人移送桃園地檢署複訊，其中彭男被檢方向法院聲押，其餘4人則飭回。

老翁家人質疑案情不單純，老翁僅騎車經過路口就慘遭毆打，還造成顱內出血不治，家屬曾看到監視器畫面，但現場畫面不清楚，除推人之外其他動作都很模糊，希望徵求現場目擊者或是開車經過的行車紀錄器還原真相，希望有奇蹟發生。