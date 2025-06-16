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2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎　張善政：打造閩南文化盛典

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，市長張善政與參與40組社群大合照。（圖／市府文化局提供）

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，市長張善政與參與40組社群大合照。（圖／市府文化局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2025桃園閩南文化節昨（15）日晚間在陽光劇場舉辦「藝閣踩街」頒獎典禮，由市長張善政頒獎並向所有參與團隊表達高度肯定與感謝，今年共有40組在地社群參賽，打造結合傳統與創新流動文化盛典。張善政表示，桃園市是全台唯一長年舉辦閩南文化節城市，活動形式多元且內容豐富，市府邀請市民朋友持續關注與參與，以行動支持在地文化發展，讓閩南文化在桃園深耕茁壯，成為全體市民共同文化資產與驕傲。

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，市長張善政在會中致詞。感謝各單位參與。（圖／市府文化局提供）

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，市長張善政在會中致詞。感謝各單位參與。（圖／市府文化局提供）

張善政指出，今年「藝陣大匯演」以「守護神聯盟」為主題，融合象徵姻緣的月下老人、守護健康的保生大帝、親民的土地公與庇佑萬民的媽祖等神祇形象，將來自全台各地藝陣團隊匯集到舞臺上，打造融合劇場藝術、民俗技藝、流行音樂、舞蹈特技與電音文化的全新劇場，是場深具意義的文化盛事。

張善政頒獎後強調，本次的「藝閣踩街」活動共有40支隊伍熱情參與，充分展現桃園深厚的多元文化底蘊與活力，接下來桃園閩南文化節系列活動包括「桃園閩南文化國際論壇」、「總舖師辦桌」及「國際龍獅邀請賽」等將陸續登場，從藝術、飲食、民俗、體育與學術五大面向呈現閩南文化的深度與活力，歡迎全台民眾前來桃園，共同體驗融合創意與傳統的閩南文化新風貌。

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，藝閣製作傳統組金獎由蚵間社區發展協會蟬聯三連霸。（圖／市府文化局提供）

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，藝閣製作傳統組金獎由蚵間社區發展協會蟬聯三連霸。（圖／市府文化局提供）

本屆藝閣踩街競賽總獎金高達58萬元，分為「藝閣製作傳統組」、「藝閣製作創意組」及「踩街表演組」三大類別，設有金、銀、銅獎及佳作獎項，並特別擴增佳作名額至每組6組，鼓勵更多團隊共襄盛舉。其中，藝閣製作金獎獎金達10萬元，表演組金獎亦可獲得8萬元。

文化局長邱正生說，「藝閣製作傳統組」金獎由新屋區蚵間社區發展協會蟬聯三連霸，藝閣車以海洋意象生動呈現臨海閩南村落媽祖信仰與生活樣貌，除有千里眼、順風耳、龍隨護及海龜外，更巧妙融合傳統牽罟文化，以回收海廢素材打造車體，展現環保理念與深厚地方記憶，廣獲評審讚譽。銀獎由桃園市瑞龍傳藝文化推廣協會獲得。銅獎則由快樂志工舞團奪得。佳作6名，包括大湳義消、楊梅區雙榮里辦公處、永福里辦公室暨守望相助隊、桃園市平鎮區三崇宮、桃園市印尼文化交流協會與桃園市新移民女性關懷協會。

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，其中桃園美術協會勇奪創意組金獎。（圖／市府文化局提供）

▲桃園閩南文化節「藝閣踩街」昨晚舉行頒獎典禮，其中桃園美術協會勇奪創意組金獎。（圖／市府文化局提供）

此外，「藝閣製作創意組」金獎由首次參賽的桃園市美術協會脫穎而出，得獎作品《桃美一號》結合旱船、娘傘、拉拉山水蜜桃、魚群等意象，車體結構突破框架，展現現代美學與文化創新，獲評審讚賞。銀獎由大檜溪社區發展協會獲得。銅獎得主伯公岡客家文化協會獲得。佳作則由觀音與神同行、桃園市牽手泰泰國文化協會、桃園市大園區竹圍社區發展協會、寶民社區發展協會、楊梅區運動舞蹈協會、蘭蘭造型工作室獲得。

▲「踩街表演」金獎由來自觀音草漯國中的熱血老師帶領八年級學生獲得。（圖／市府文化局提供）

▲「踩街表演」金獎由來自觀音草漯國中的熱血老師帶領八年級學生獲得。（圖／市府文化局提供）

「踩街表演」金獎由觀音區－「與神同行」隊伍獲得，首次參賽即以青春活力及與藝閣車主題巧妙呼應的整體演出征服全場，草漯國中老師帶領八年級學生，結合課堂學習與表演實作，展現驚人活力與創意。銀獎由桃園市美術協會獲得。楊梅區運動舞蹈協會與瑞龍傳藝文化推廣協會獲得銅獎。佳作則有桃園市新屋區蚵間社區發展協會、桃園市牽手泰國文化協會、寶民社區發展協會、壽山巖觀音寺、桃園市大園區竹圍社區發展協會、大檜溪社區發展協會。

頒獎典禮後，40台精心打造的藝閣車將於八塊厝民俗藝術村持續展出至6月22日，錯過踩街盛會市民可近距離感受藝閣魅力。桃園閩南文化節後續還有「桃園閩南文化國際論壇」（6/21）、「總舖師辦桌」（6/28）、「國際龍獅邀請賽」（7/5）重磅活動，歡迎全台民眾一同來桃園，體驗翻轉傳統、融合創意的閩南文化新風貌。

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