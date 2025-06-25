不是第一次！　他曝賴清德2019年就曾提「打掉一中雜質」

▲賴清德2019年貼文就曾提過「打掉一中雜質」。（翻攝自Facebook／黃揚明）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，昨進行第二講「團結」，演說內容提到「透過一次又一次選舉、罷免打掉雜質」。對此，媒體人黃揚明今（25日）表示，有網友找到過去賴清德在2019年12月參選副總統時的電視政見發表會也曾提及打鐵鑄劍，並稱要「打掉一中雜質」，可見賴確實心心念念著打掉雜質。經查證，賴清德臉書在2019年12月20日確有此篇貼文，並吸引1.4萬人按讚。

賴清德昨晚演講提到，前總統蔡英文於2021年提出的「四個堅持」，獲得高達8成民意的支持，是團結所有台灣人的新共識。至於這八成的民意力量要如何發揮？他認為，要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍一般，百煉成鋼、打掉雜質，守護民主鋼鐵般的意志。但一句「打掉雜質」，讓在野陣營狂跳腳，砲轟賴清德獨裁。

對此，黃揚明也發文表示，有網友找到過去賴清德在2019年12月參選副總統時的電視政見發表會中，就曾提及打鐵鑄劍，並稱要「打掉一中雜質」，可見賴確實心心念念著打掉雜質。

查證總統賴清德過往貼文，在2019年12月20日他曾發文指出參與副總統候選人《電視政見發表會第二輪發言內容》，文中提到，「如果有人仍然執迷不悟，為了台灣的未來，也為了台灣世世代代的子孫，敬請台灣人民，發揮民主的力量，透過一次次的選舉，利用一張張選票，像打鐵、鑄劍一般，一鎚又一鎚，打掉一中雜質，將國人守護台灣，維護民主的民意煉成鋼鐵一般的國家意志，團結台灣」。而這篇貼文也吸引了1.4萬人按讚、破百次分享。