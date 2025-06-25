分析賴清德雜質說指「這3類人」　卓冠廷：對民主造成傷害的成分





▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德昨「團結國家十講」第二講提到，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（25日）分析，雜質不是指異議者、不是多元價值，而是對台灣自由民主體質造成傷害的成分，這些成分是什麼？就是「不反共的假中華民國派」、「不保台的假台派」、「那些握有權力卻向著中共的人」，他嘲諷，今天又是哪些人急著攻擊，而不小心對號入座，成為雜質了？

卓冠廷表示，這兩天真是釣魚的好日子。昨天媒體人黃暐瀚用三句話釣出上百個主權立場矛盾的人。今天賴清德總統的「雜質」兩字，就引來部分人士紛紛對號入座。

卓冠廷指出，賴清德總統在團結十講中的原話是，台灣團結面對各項挑戰，「淬鍊出捍衛主權、守護民主鋼鐵般的意志」。淬鍊的過程，必定會去除雜質。台灣也必然會在異中求同的過程中，不論中華民國派或台灣派，會找到同樣要守護的價值與事物，團結在這價值之下，就是台灣人共同的鋼鐵意志，因為我們要面對的就是共同的命運。

卓冠廷認為，「雜質」不是異議者、不是多元價值、不是那些大鳴大放推動國家進步的力量，而是對台灣的自由民主體質造成傷害的成分。

卓冠廷說，這些成分是什麼？就是不反共的假中華民國派，就是不保台的假台派。是那些握有權力卻向著中共的人。

最後，卓冠廷強調，仔細看看，今天又是哪些人急著攻擊賴清德，而不小心對號入座，自己成為雜質了？

▼民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）