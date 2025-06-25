批「雜質說」政治清洗　朱立倫：全世界最純化的就是北韓

▲國民黨主席朱立倫主持中常會時怒批賴清德獨裁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨表示，要透過選舉罷免「打掉雜質」，以守住民主鋼鐵般的意志，引發在野陣營跳腳，痛批此言有失總統高度。國民黨主席朱立倫今（25日）主持中常會時表示，賴清德的團結就是純化、清洗，他的國家就是台獨，正在純化台獨，清洗所有反對台獨的勢力，打著民主的名號行獨裁之實，透過大罷免跟司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質，這就是「清德工程」。

朱立倫今在中常會中痛批，賴清德總統正在進行團結國家十講，很遺憾，他正在純化台獨，清洗所有反對台獨的勢力。從過去到現在，全世界獨裁者最喜歡就是純化、清洗，清除一切反對聲音，口中都喊著「要鍛煉成鋼、去除雜質」，這些話大家覺得熟不熟悉？這就是賴清德講的，也是獨裁者最常講的，」要講全世界最純化的可能就是北韓啦！」

朱立倫說，過去大家已經是「其餘人口」，現在台灣大多數的是「雜質」，我們要被去除雜質、被消滅所有反對力量。賴清德做的不是團結台灣、團結國家、更不是團結中華民國，而是在進行「清德工程」，清除、純化之外，要純化成為一黨一人之思的獨裁工程，這就是清德工程。

朱立倫指出，中華民國建國到現在，最驕傲的兩個護國神山，一個是德先生，一個是賽先生。德是民主，賽是科技，「清德工程」這一年來先把護國神山台積電送走了，接下來又要把台灣的民主驕傲破壞、摧毀，變成所謂的純化工程，就跟所有獨裁者正在進行的政治大清洗一樣。

朱立倫抨擊，賴總統透過大罷免跟司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質，這是民主的悲哀。面對21世紀這麼嚴峻的反民主的獨裁，所有反對自己成為雜質、反對台灣被政治清洗、被政治純化，反對所有清德工程的人，7月26日都要站出來投下不同意罷免。