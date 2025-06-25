賴清德：「團結十講」立基於台灣是民主國家　相同事實基礎上一致對外

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（25）日召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，「團結國家十講」兩場分別針對「台灣的主權國家地位不容質疑」，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及「團結力量大」，希望「中華民國派反共」、「台灣派護台」，團結國家十講根基於我們是民主的國家。因為是自由民主的國家，所以，國家的主人們，對於國家大事，絕對有「知」的權利。

據轉述，賴清德致詞時表示，在上週日，應民間團體的邀請，開始進行「團結國家十講」十場專題演講，並已在這幾天，完成第一講「國家」，與第二講「團結」。這兩場分別針對「台灣的主權國家地位不容質疑」，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及「團結力量大」，希望「中華民國派反共」、「台灣派護台」，反共護台團結力量大，內容有做詳盡的演講。

賴清德指出，「團結國家十講」立基於我們是民主的國家，因為是自由民主的國家，所以，國家的主人們，對於國家大事，絕對有「知」的權利。希望透過直接面對社會大眾，讓更多國人瞭解，台灣當前面臨的嚴峻情勢，以及政府的立場與因應作為，才能凝聚國人共識、團結國家。

賴清德強調，相信只要真的用心了解，國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性，且在相同的事實基礎上，團結一致，共同堅定對外。接下來的演講，會在他受邀出席的活動中，陸續舉辦。他並預告，在這週日，將進行第三講「憲政體制」，邀請各位常委及全體國人，可以透過網路直播收看，並請多多分享，也多多指教。

賴清德也提到，最後，這週六（28日）是一年一度的全國黨員代表大會，要先和負責籌備的黨部全體同仁，說聲辛苦了。民進黨是對內擁有民主程序，可以多元競爭，對外，則團結一致的政黨，也非常期待在當天，和全體黨代表同志報告，執政團隊這一年的工作成果，並了解來自全國各地的寶貴意見，讓民進黨可以持續向前，謝謝大家。