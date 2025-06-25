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睏飽再吃！承億酒店推早餐延到2點半　高雄萬豪義籍主廚攻饕客胃

▲▼承億酒店「貳陸日全食」餐廳早餐延長至下午2點30分。（圖／承億酒店提供）

▲承億酒店「貳陸日全食」餐廳早餐延長至下午2點30分。（圖／承億酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

想吃飯店早餐不用再早起！高雄承億酒店「貳陸日全食」Buffet餐廳近日將早餐供應時間延長至下午2點半，旅客可以睡到飽、退房後再到餐廳享用豐盛早餐，實現慵懶度假。高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」近期則迎來義大利籍主廚Fabio掌舵，他曾服務於多家歐洲、台灣星級酒店，為此他設計數十道義式地道菜色，將輪番推出於午晚餐時段推出。

位於承億酒店26樓、坐擁亞灣第一排美景的「貳陸日全食」餐廳，近日將早餐供應時間從上午10點30分延長至下午2點30分，為高雄首間提供早午餐Buffet的五星酒店，旅客不必為了趕著吃早餐而特地設定鬧鐘。早午餐計畫採「主菜搭配自助式Buffet」方式呈現，每月更換一次主菜菜色，自助餐區有台式風味也有異國料理，讓旅客能慵懶的品嘗一頓豐盛早餐。

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▲▼高雄,高雄港,高雄房市,高雄市景,高雄景色,高雄旅遊。（圖／記者許宥孺攝）

▲承億酒店26樓坐擁亞灣第一排美景。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼承億酒店「貳陸日全食」餐廳早餐延長至下午2點30分。（圖／承億酒店提供）

▲高雄人限定早午餐優惠，平日兩人同行動999元。（圖／承億酒店提供）

為慶祝早午餐計畫全新登場，承億酒店推出優惠，即日起至8月31日，只要設籍高雄、就讀高雄學校、高雄工作者，出示身分證、學生證或名片，可享雙人同行平日999元、假日1299元，7月底前再加碼免收10%服務費。

▲高雄萬豪酒店9樓豪享自助餐廳延攬義籍主廚Volpato Fabio。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄萬豪酒店9樓豪享自助餐廳延攬義籍主廚Volpato Fabio。（圖／記者許宥孺攝）

另一方面，高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」近日延攬義大利籍主廚Volpato Fabio掌舵，他曾服務於歐洲、台灣星級飯店與義式餐廳，擅長將口味巧妙融合，以創新手法演繹義式菜餚。對於台灣披薩店曾推出極具台式風味的鳳梨、香菜、雞佛等口味的披薩，被義大利人稱是邪教，但Fabio認為這是資本主義可被認同，只要推出的口味有饕客買單，那便不是問題。

除了義式海鮮燉飯、迷迭香雞腿、地中海香料鱸魚等知名料理，值得一提的是，Fabio 也帶來義大利節慶料理中，極具代表性的「羅馬爐烤豬肉捲」，嚴選豬五花、里肌和義式香料醃製，並層層捲裹後舒肥、風乾、慢火烘烤，做工極為繁瑣，將於假日限定推出。

▲▼高雄萬豪酒店羅馬爐烤豬肉捲 。（圖／記者許宥孺攝）

▲羅馬爐烤豬肉捲是義大利知名節慶料理 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義籍主廚為自助餐設計多道義式料理。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大利地道的鮭魚pizza不容錯過。（圖／記者許宥孺攝）

豪享自助餐廳位於高雄萬豪酒店9樓，擁有400席座位，提供各式異國美饌，包括中式、日式、南亞、歐風、美墨及星馬等料理，饕客最愛的龍蝦、松葉蟹腳及爐烤牛排都吃的到，並供應甜點、冰淇淋與飲品無限量吃到飽。Fabio 為豪享自助餐廳設計數十道義式地道料理，即日起將於午晚餐時段輪番推出。

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