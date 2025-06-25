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大樹光電案滅村隱憂未解！僅2期火速廢照　柯志恩：1期仍可施工

▲▼高雄大樹和山里光電案場。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

▲高雄大樹和山里光電案場，山林遭濫砍。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大樹和山光電案在高雄市長陳其邁震怒後，昨經濟部火速撤照，廢止和山光電許可。不過立委柯志恩指出，原以為經濟部出手，大家就可以拍拍手，讓整個案子畫下句點，但詢問後發現經濟部廢止的，只是不合格的二期光電許可，但一期工程早已插滿光電板，若限期改善完成，即可恢復施工及併聯發電，土石流和飲用水安全隱憂仍未解。

針對光電案爭議，柯志恩整理經濟部能源署的說法指出，屬於市府權責的水保許可部分，第二期水保許可廢止，但第一期水保許可仍有效。其中，第一期工程超出開發範圍，能源署6/13開罰150萬元，目前要求限期改善，若改善完成，未來可繼續施工，完工後可發電，預計發電量30MW。

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換言之，高雄市府廢除和山光電二期水保許可，等於「二期計畫」終止，但已經完工且插滿光電板的一期工程，經濟部認為業者依法施作，未來仍可繼續發電。

▲▼高雄大樹和山里光電案場。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

▲高雄大樹和山里光電案場，山林遭濫砍。（圖／翻攝柯志恩FB粉絲專頁）

第一期目前限期改善中，未來若改善完成，即可恢復施工及併聯發電。柯志恩質疑，第一期限期改善是哪些部分？是超出開發範圍必須復原？還是第一期水土保持必須改善？能源署應該說明清楚，而非用「撤照」當障眼法。

再者，柯志恩請問經濟部，業者未依開發計畫不是一天兩天，直接大規模整地，將整片山林砍光，主管機關都在睡覺嗎？相關官員有善盡監督之責嗎？之前被舉發罰款幾次，為何非但沒改進反而愈挖愈誇張？

柯志恩強調，和山光電出了這麼嚴重的問題，究竟誰該負責？和山光電二期工程撤照了，但一期還在，業者未來仍可能取得執照發電，居民長期擔憂的土石流和飲用水安全隱憂未解，守護大樹人的安全，絕不妥協。

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！　檢方勘查見「一片黃土」分案追查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！檢方勘查見「一片黃土」分案追查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！　檢方勘查見「一片黃土」分案追查。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市政府回應，本案第一期水土保持工程計劃已於113年12月完成。高市府水利局自核定水土保持計畫後，積極監督業者實施水土保持，相關監督檢查總計15次，違規裁罰7次共108萬元。

因業者違反開發計畫及水土保持計畫情節重大且明確，本府已於114年6月23日廢止第二期水保計畫，要求業者須完成恢復植生及防汛設施等水保改善，並恢復原土地使用。另已函請主管機關經濟部能源署，本於職權部分廢止原相關籌設許可及施工許可。

高市府強調，本案籌設、施工與執照之許可及廢止，皆屬電業管制機關經濟部能源署職權。本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署已說明將依法廢止光電許可，保障人民生命安全。

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