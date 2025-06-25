快訊／高雄賓士行駛中底盤突起火　駕駛借滅火器自行撲滅

▲高雄市苓雅區成功一路發生一起火燒車事故，所幸駕駛機警，向路旁店家借滅火器撲滅。（圖／記者吳世龍攝）
記者吳世龍／高雄報導
今日下午約1時40分，高雄市苓雅區成功一路發生一起火燒車事故。一名男子駕駛賓士A220自小客車，車輛底盤突然冒出火苗與濃煙。駕駛立即將車輛停靠路邊，並向附近店家借用滅火器進行撲滅，所幸火勢迅速被控制熄滅，現場無人受傷或受困。
據該名駕駛向警方表示，事發時車輪疑似輾過寶特瓶，可能因卡在底盤並摩擦地面而引發起火。詳細起火原因仍有待相關單位進一步調查釐清。
▲高雄市苓雅區成功一路發生一起火燒車事故，所幸駕駛機警，向路旁店家借滅火器撲滅。（圖／記者吳世龍攝）
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今日下午約1時40分，高雄市苓雅區成功一路發生一起火燒車事故。一名男子駕駛賓士A220自小客車，車輛底盤突然冒出火苗與濃煙。駕駛立即將車輛停靠路邊，並向附近店家借用滅火器進行撲滅，所幸火勢迅速被控制熄滅，現場無人受傷或受困。
據該名駕駛向警方表示，事發時車輪疑似輾過寶特瓶，可能因卡在底盤並摩擦地面而引發起火。詳細起火原因仍有待相關單位進一步調查釐清。
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