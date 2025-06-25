北市酒駕累犯名單出爐！「彭信凱」4次最多　32人姓名、照片公布

▲台北市第75次酒駕累犯公布32名，彭信凱酒駕累犯4次最多。（圖／翻攝台北市交通事件裁決所，下同）

記者劉人豪／台北報導

台北市交通事件裁決所公告第75次公告酒(毒)駕及拒測累犯名單計有32名，其中酒(毒)駕累犯2次者有25名，3次以上者有7名，合計32名，其中酒駕4次遭逮的彭信凱排第一，目前台北市累計已公布累犯1867人次，記1747名。

裁決所指出，本次公告名單累犯次數最多者為彭信凱，酒駕累犯4次，因酒測值超過0.25mg/L涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理，汽車駕照處禁考3年。罰鍰最高者為戴綜甫、鄒維育及廖逢邦，酒駕累犯2次處罰鍰12萬元，汽車駕照吊銷3年。本次公告名單中26件已結案，2件申請分期繳款，餘4件未結案者全數移送強制執行，移送金額37萬元。

裁決所特別提醒民眾，有酒駕違規行為車輛牌照一律吊扣2年；累犯者處以高額罰鍰，按前次罰鍰金額加罰9至18萬元；因而肇事致人重傷或死亡，得没入該車輛；年滿十八歲同車乘客同罰最高處罰鍰1萬5000元。

交通事件裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。