　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺被控詐1496餘萬助理費　陳茂松幫抱屈：林家不缺錢只缺票

▲▼民進黨中常委陳茂松受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨中常委陳茂松受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

綠委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，23日偵結起訴，雄檢認定林等人涉詐領助理費1496餘萬，林的胞弟、弟媳、通法寺住持釋煌智也被起訴。同屬民進黨正國會派系的中常委陳茂松今（25日）受訪時以林岱樺母親原話回應，「林家不缺錢，只缺選票」。陳茂松強調，林岱樺的國會辦公室跟幾個地方服務處，支出絕對超過立法院能夠給予的助理補助費額度，不可能去詐領。

對於林岱樺司法案件，陳茂松今出席中常會，會後受訪時表示，個人不相信她會貪污助理費，依我理解，她的國會辦公室跟幾個地方服務處，支出絕對超過立法院能夠給予的額度，自己與林岱樺家族相識多年，一路看她為高雄付出不遺餘力，她從政20多年來服務廣大幅員的高雄市民，所聘用助理的費用及開銷遠遠大於立法委員的助理補助經費，不可能去詐領助理費。

對於民進黨廉政會決議，陳茂松指出，林岱樺已做聲明，肯定她勇敢面對司法及廉政會的調查，相信林岱樺會全力配合司法機關和廉政會的調查，證明自己的清白。

陳茂松表示，有特定人士利用媒體宣傳與案件事實不符的言論，指摘林岱樺聘用家人作為公費助理屬違法行為，按法務部函釋，民意代表雇用助理並無利益衝突之情事。這也不檢察官調查這個案子的重點。我很不樂見很多討論故意去捕風捉影，都是對法律的不了解或是蓄意要見縫插針，大家來就事論事才對。

陳茂松強調，所有司法案件在判決之前，應基於無罪推定原則，請特定人士切勿利用。媒體及輿論，試圖影響司法公正。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成大學生溺水　搶救不治
新自強號座椅難坐　將「全面更換」
「被消失」80年　法院裁准死亡宣告
快訊／爆造假騙20年　台大副校長發3點聲明
快訊／台南千層岩瀑布5人戲水　20歲男溺水無呼吸心跳
「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」
凌晨4點突遇阿姨「求幫開瓶蓋」騎士傻了　全場不解：新詐騙？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批台鐵安全沒改善又漲價！　黃建賓要求中央守諾：票價凍漲

郭昱晴稱7、8年沒登微博　凌濤抓包「2年前才按讚文章」批扯謊

林岱樺被控詐1496餘萬助理費　陳茂松幫抱屈：林家不缺錢只缺票

「更好的民主」民進黨全代會將登場　「直接民權會成為導正力量」

不是第一次！　他曝賴清德2019年就曾提「打掉一中雜質」

賴清德：「團結十講」立基於台灣是民主國家　相同事實基礎上一致對外

遭國民黨爆使用微博！郭昱晴嗆泯滅人性　親曝註冊內幕

分析賴清德雜質說指「這3類人」　卓冠廷：對民主造成傷害的成分

批「雜質說」政治清洗　朱立倫：全世界最純化的就是北韓

賴清德「雜質說」在野狂跳腳　王世堅：藍白惡意解讀該被全民唾棄

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

批台鐵安全沒改善又漲價！　黃建賓要求中央守諾：票價凍漲

郭昱晴稱7、8年沒登微博　凌濤抓包「2年前才按讚文章」批扯謊

林岱樺被控詐1496餘萬助理費　陳茂松幫抱屈：林家不缺錢只缺票

「更好的民主」民進黨全代會將登場　「直接民權會成為導正力量」

不是第一次！　他曝賴清德2019年就曾提「打掉一中雜質」

賴清德：「團結十講」立基於台灣是民主國家　相同事實基礎上一致對外

遭國民黨爆使用微博！郭昱晴嗆泯滅人性　親曝註冊內幕

分析賴清德雜質說指「這3類人」　卓冠廷：對民主造成傷害的成分

批「雜質說」政治清洗　朱立倫：全世界最純化的就是北韓

賴清德「雜質說」在野狂跳腳　王世堅：藍白惡意解讀該被全民唾棄

台南職災勞工陷困境　勞工局攜五大總工會發放慰問金送暖

黑幫誆整合債務「30萬要還240萬」　主嫌供養「古曼童」讓警發毛

小時候經過市場！胸腔醫見「現殺海豬肉」真面目傻了：無言啊

金鐘男星住東京2個月遭警攔下盤查！用翻譯軟體問緣由…一看傻眼

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

不擅長分手的血型排行公開！O型因為同情對方而拖延　B型轉身就走人

快訊／16:13新竹縣規模2.6「極淺層地震」　最大震度2級

快訊／台南千層岩瀑布傳悲劇！20歲成大男學生溺水　搶救不治

陸外交部：希望伊以實現持續有效的停火

批台鐵安全沒改善又漲價！　黃建賓要求中央守諾：票價凍漲

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

政治熱門新聞

台灣基進-1！張博洋宣布「7月退黨」

邱議瑩高雄競辦啟用　趙天麟公開支持

快訊／賴清德：民主淬鍊國家團結要靠「選舉罷免」　打掉雜質

賴清德稱用罷免「打掉雜質」　民眾黨：花40年走回威權老路

楊志良：賴清德不關心年輕人不婚不生　笑死

「打掉雜質」不見了！　他揪賴清德演講、總統府新聞稿2差異

揭賴清德「打掉雜質」原意　黃暐瀚：並不是「打掉在野黨」

林岱樺遭起訴牽動黨內初選　陳其邁說話了

賴清德再提祖國論：中共70幾歲而已　無神論者卻用宗教搞統戰

國民黨再爆：郭昱晴「万老師」微博關注中國公安

很光榮？罷綠領銜人認抄名冊遭起訴　嗨喊「沒被起訴在黨內是恥辱」

「謝宜容條款」立院三讀通過！　機關首長霸凌最高罰100萬

林岱樺遭起訴還能選？民進黨高雄市黨部回應

內政部同意社子島開發展延3年　籲北市府與地方溝通

更多熱門

相關新聞

「更好的民主」民進黨全代會將登場　「直接民權會成為導正力量」

「更好的民主」民進黨全代會將登場　「直接民權會成為導正力量」

民進黨全代會本周六（28日）登場，民進黨表示，今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸，從黨主席賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、團結前行的承諾，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

不是第一次！　他曝賴清德2019年就曾提「打掉一中雜質」

不是第一次！　他曝賴清德2019年就曾提「打掉一中雜質」

賴清德：「團結十講」立基於台灣是民主國家　相同事實基礎上一致對外

賴清德：「團結十講」立基於台灣是民主國家　相同事實基礎上一致對外

分析賴清德雜質說指「這3類人」　卓冠廷：對民主造成傷害的成分

分析賴清德雜質說指「這3類人」　卓冠廷：對民主造成傷害的成分

賴清德「雜質說」　朱立倫怒了：政治清洗

賴清德「雜質說」　朱立倫怒了：政治清洗

關鍵字：

林岱樺陳茂松民進黨助理費案正國會

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面