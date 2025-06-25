林岱樺被控詐1496餘萬助理費　陳茂松幫抱屈：林家不缺錢只缺票

▲民進黨中常委陳茂松受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，23日偵結起訴，雄檢認定林等人涉詐領助理費1496餘萬，林的胞弟、弟媳、通法寺住持釋煌智也被起訴。同屬民進黨正國會派系的中常委陳茂松今（25日）受訪時以林岱樺母親原話回應，「林家不缺錢，只缺選票」。陳茂松強調，林岱樺的國會辦公室跟幾個地方服務處，支出絕對超過立法院能夠給予的助理補助費額度，不可能去詐領。

對於林岱樺司法案件，陳茂松今出席中常會，會後受訪時表示，個人不相信她會貪污助理費，依我理解，她的國會辦公室跟幾個地方服務處，支出絕對超過立法院能夠給予的額度，自己與林岱樺家族相識多年，一路看她為高雄付出不遺餘力，她從政20多年來服務廣大幅員的高雄市民，所聘用助理的費用及開銷遠遠大於立法委員的助理補助經費，不可能去詐領助理費。

對於民進黨廉政會決議，陳茂松指出，林岱樺已做聲明，肯定她勇敢面對司法及廉政會的調查，相信林岱樺會全力配合司法機關和廉政會的調查，證明自己的清白。

陳茂松表示，有特定人士利用媒體宣傳與案件事實不符的言論，指摘林岱樺聘用家人作為公費助理屬違法行為，按法務部函釋，民意代表雇用助理並無利益衝突之情事。這也不檢察官調查這個案子的重點。我很不樂見很多討論故意去捕風捉影，都是對法律的不了解或是蓄意要見縫插針，大家來就事論事才對。

陳茂松強調，所有司法案件在判決之前，應基於無罪推定原則，請特定人士切勿利用。媒體及輿論，試圖影響司法公正。