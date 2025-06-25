「更好的民主」民進黨全代會將登場　「直接民權會成為導正力量」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨全代會本周六（28日）登場，民進黨表示，今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸，從黨主席賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、團結前行的承諾，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

民進黨表示，這一年間，賴清德總統與卓榮泰院長一同率領執政團隊，歷次的滿意度民調，都獲得人民高度的評價；在政黨滿意度的表現上，民主進步黨更在大選後蟬連多次國內主要政黨的第一名。本屆全代會，是民進黨持續執政、落實改革承諾的關鍵時刻，因此今年全代會的主題為「更好的民主，更好的台灣」，展現民進黨傾聽人民聲音、堅守台灣主權，讓台灣民主變得更好的展望。

民進黨說明，2025年全代會主視覺以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，集眾人之力，匯集更大的民意，共同朝同一個目標前進，齊心協力乘風破浪、迎向挑戰。色彩象徵民主的多元包容與正能量，更是對台灣未來的信心與祝福。在動盪與變局之中，民進黨堅持團結台灣社會，以制度改革與民主深化作為應對之道，朝向一個更進步、更多元、更強韌的台灣邁進。

民進黨表示，回顧台灣民主進程中，每一個關鍵時刻——從1970年代民主前輩衝破威權，1990年野百合學運，到反核、野草莓、反媒體壟斷、婚姻平權、太陽花運動，再到去年的青鳥行動，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。

民進黨指出，全代會當天將公開全新製作的主題影片，從傾聽公民社會的聲音出發，展現民進黨堅守台灣的主權，讓台灣民主變得更好的展望，也凸顯民進黨不是為了權力而執政，而是為了讓公義成為日常的核心信念，願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

