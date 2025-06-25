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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮藍營稱罷團聘走路工月領8萬　罷團怒提告

▲▼罷團赴派出所提告。（圖／讀者提供）

▲罷團赴派出所提告。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮罷傅團體「微光花蓮」近來積極上街宣講、舉牌，國民黨議員、花蓮議會黨團發言人吳建志發文，指罷團聘請走路工、月領8萬元薪資。罷團代表今（25）日上午在花蓮議會民進黨團總召張美慧、議員胡仁順、議員林則葹、無黨籍議員楊華美陪同下，憤而到派出所提告涉及誹謗及意圖使罷免不成立。

罷團表示，今日由四位議員陪同，針對吳建志6/23的發文造謠，對罷團的名譽上毀損及違反選罷法第104條，進行告發。公民團體的成員來自四面八方，各行各業的人士皆有，公民都是花自己的空閒時間來支援，並不像吳建志所說有領錢擔任走路工或者是一個月領80000薪資的情形，吳建志身為民意代表，罔顧民意，不願正視花蓮公民的聲音，隨意造謠，意圖泯滅公民的權利，對此深感遺憾。

張美慧說，不論是在議會的總質詢，或是近期針對罷團的發文，吳建志一如往常使用攻擊謾罵、抹黑造謠的方式攻擊政治對手，政治上不同的立場可各自表述，但不應用粗暴、低級手段來傷害公民發起的罷免行動。對此種失去理智，造成地方撕裂行為深感遺憾。張美慧痛批，吳建志的行為就是導致政黨間對立，背後就是傅崐萁所指使，吳建志只是一個照本宣科去執行的魁儡。張美慧強調，為了遏止傅崐萁及隨傅組織對罷團志工的傷害，將透過司法途徑來讓傅崐萁知道不能為所欲為攻擊立場不同的公民，用司法行動協助罷團捍衛自己的立場。

楊華美表示，一位有水準的民意代表，不應該用如此方式來攻擊民眾。罷免傅崐萁是跨越黨派，不分藍綠的社會公共集結，他擔任縣長至立委，甚至到徐榛蔚也接力當選，23年了，民眾每一次投票都沒有辦法改變，這一次罷免案，針對傅崐萁的不適任，第一次不分顏色不分政黨，那麼多的人民站在街頭大喊要罷免傅崐萁，這是花蓮公民社會的集體力量。

楊華美說，吳建志不斷的操弄抹黑民眾，甚至還自己刪文，但花蓮公民都已把它截圖，這種抹黑熱愛花蓮公民的行為，刪文也是來不及了。我們也要反問，到底誰才在拿錢，可以看到花蓮13鄉鎮都有穿著背心，拿著不同意罷免的旗子扇子、文宣到處站路口的人，從早上到黃昏都有人在幫傅崐萁掃街，坊間也傳出一個人拿300塊，再加送早餐加飲料。相比之下，跟花蓮自主行動公民落差甚大，請國民黨迷途知返，不要再用政治口水來攻擊公民行動。也希望集結更多民意力量，讓傅崐萁下台，還給公民乾淨清新的花蓮。

胡仁順也表示，吉安鄉長游淑貞及壽豐鄉長曾淑懿於上班期間，到農會進行反罷免宣講，對於公然利用行政資源來進行反罷免，感到非常遺憾。在傅崐萁、徐榛蔚掌控下的花蓮縣政府，花費人民的公帑、人民的血汗錢，進行反罷免宣傳。對此必須要譴責如此行為。胡仁順呼籲，花蓮縣的所有公務人員，千萬勿違反行政中立，應要盡忠職守，為花蓮人來做服務，不是替傅崐萁服務。

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