楊志良轟賴清德：不關心年輕人不婚不生　只關心大罷免「笑死」

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日發表「團結國家十講」第二場演講，喊話朝野政黨，應團結捍衛台灣主權、維護民主憲政體制，團結反共、反侵略、反併吞。前衛生署長楊志良今（25日）表示，台灣應該團結年輕人、夫婦，離婚達到最高、結婚到新低，還要團結一下民眾，自殺率列入10大死因，但賴清德只關心大罷免。

賴清德昨日指出，台灣面對來自外部的威脅與文攻武嚇，台灣更需要團結一心，因為越是團結，越能壯大對抗併吞的力量，守住主權與自由。而民調顯示，有77%的台灣人民支持這樣前總統蔡英文「四個堅持」的兩岸政策主張，可見這正是目前台灣社會的最大共識，中華民國派反共、台灣派守護台灣，反共加護台，團結力量大，自然而然可以推動國家進步，也能抵禦外來威脅。

賴清德除認為，民主的核心就是在分歧中找到團結，朝野政黨應團結捍衛台灣主權、維護民主憲政體制，團結反共、反侵略、反併吞，也希望，團結成為國家最堅實的防線，「團結是我們國家最堅實的防線，也讓台灣的民主之光照亮世界」。

楊志良今對此諷刺，一個公司裡，為了到底要罷免還是反罷免，每個地方跟公司行號都在吵架，賴清德100%在分裂台灣，看了真的笑死！賴清德講團結真的可笑，要團結的事情很多，台灣應該團結年輕人、夫婦，離婚達到最高、結婚到新低，還要團結一下民眾，自殺率列入10大死因，但賴清德完全放棄了。

楊志良認為，台灣年輕人不婚不生不養、虐兒虐老，賴清德都不關心，只關心大罷免，明明這些事情都是總統最需要擔心的，「我希望他有勇氣來團結楊志良，來跟我面對面。」