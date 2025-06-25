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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德喊選舉罷免「打掉雜質」　黃國昌不寒而慄：希望是失言

▲▼ 在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨團總召黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨進行「團結國家十講」的第二講，主題為「團結」，談到要用民主淬鍊國家團結力量，但其中提到「透過一次次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百鍊成鋼、打掉雜質」，引發外界討論。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌25日說，賴總統這樣的言論，讓人不寒而慄，「我希望是失言，不是他的真心話」。

黃國昌說，昨天賴清德總統的第二次演講，必須要說，這內容比第一次更讓他覺得震驚。第一次震驚的理由，是因為空洞到不知要怎麼評論；第二次震驚的理由，他要請問一下賴清德總統，每一個生活在這塊土地上的台灣人，都是國家的主人，人民都是國家的主人，不應該是賴清德總統眼中的雜質，「請問賴清德總統，你要清除的雜質，指的是什麼？」

黃國昌質疑，為什麼台灣人民在賴清德總統眼中變成雜質？去年，賴清德總統說要洗滌人心，已經引發社會相當高的爭議，結果今年變本加厲，從洗滌人心變成要去除雜質，「這樣的言論、這樣的心態讓人不寒而慄」。

黃國昌直言，這是一個民主國家總統應該說的話嗎？希望賴清德總統是失言，「我希望是失言，不是他的真心話。好好的澄清、好好的道歉」。
 

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