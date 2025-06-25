陳瑩罷免案連署涉偽造「火燒國民黨中央」　苦主批：報復性假罷免

▲民進黨立委陳瑩。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調偵辦綠委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書案，為釐清案情，檢調今（25日）再通知國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全上午到調查局說明協助釐清案情。國民黨痛批司法追殺。對此，陳瑩回應，國民黨發動的罷免連署，竟公然盜用193位已故長輩的名冊，偽造連署，這不僅是對民主的滔天罪行，更是對原住民族尊嚴與祖靈的無恥踐踏，這場由朱立倫主導的報復性「假罷免」，是對原住民立委席次的惡意獵殺，對台灣民主的公然謀殺。

台北地檢署3月間接獲民進黨發言人吳崢等人告發，指陳瑩罷免案提議書疑有偽造情事，經檢察官立案偵辦，為釐清案情，今天傳喚2名國民黨中央黨部組發會黨工到北機站說明。

對於案情，陳瑩今發聲明表示，國民黨發動的罷免連署，竟公然盜用193位已故長輩的名冊，偽造連署，這不僅是對民主的滔天罪行，更是對原住民族尊嚴與祖靈的無恥踐踏！這場由朱立倫主導的報復性「假罷免」，是對原住民立委席次的惡意獵殺，對台灣民主的公然謀殺！

聲明指出，檢調已傳喚國民黨組發會涉案人士，證實這場騙局與黨中央運作脫不了關係。陳瑩嚴正質問，誰敢盜用逝者身分？誰有能力偽造如此龐大個資？朱立倫，如果你是幕後操盤黑手? 請立即公開所有資料、交出涉案名單，給社會一個交代！別再讓基層黨工為你的私心背黑鍋，更別用「司法迫害」的謊言掩蓋罪行！

陳瑩批評，這場假罷免的終結，是對國民黨「以罷制罷」陰謀的當頭棒喝！她要正告國民黨，「原住民族絕不是你們政治報復的棋子！做為原住民立委，我將無懼威脅，誓死捍衛族人尊嚴」。