特戰兵地空導引　AH-1W攻擊直升機射2.75吋海神火箭彈

軍聞社／記者林庭暉高雄25日電

陸軍航空特戰指揮部24日實施「114-2號空用武器基礎射擊」，航空602旅飛行官熟練地駕馭AH-1W攻擊直升機，朝目標發射2.75吋海神火箭等武器裝備，精準命中靶區，並快速脫離，展現精湛飛行技術。

為強化陸航部隊作戰能量，602旅在恆春三軍聯訓基地展開「114-2號空用武器基礎射擊」，派遣AH-1W攻擊直升機、UH-60M通用直升機、OH-58D戰搜直升機，實施基礎射擊課目，驗證2.75吋海神火箭、20公厘機砲、M240機槍等武器射擊效能，以及飛行射擊能力。

拂曉之際，飛行官、地勤人員即在停機坪執行各項飛行前檢查，檢視直升機各零附件及機況，並在武器組官兵分工合作下，分別將2.75吋海神火箭、20公厘高爆彈，裝載於AH-1W攻擊直升機上，飛安督導官在旁全程嚴格督檢，以維護飛行、射擊安全。

隨後，特戰官兵實施地空導引作業，由官兵透過無線電進行通信構聯，將目標區座標等資訊彙整通報飛行官，引導各型機進行射擊。「武器電門開，許可射擊！」，只見AH-1W攻擊直升機取得地面管制席許可後，朝靶區射擊2.75吋海神火箭及20公厘機砲，並於射擊後迅速脫離，透過戰術間的相互配合，展現勤訓成果。此外，UH-60M通用直升機、OH-58D戰搜直升機也依序實施M240機槍射擊、20公厘機砲射擊，有效驗證火力部署。