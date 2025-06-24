前軍聞社中校孔繁嘉在台發展共諜組織未遂　二審判5年4月

▲前軍聞社中校副主任孔繁嘉發展共諜組織未遂，二審遭高等法院判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國防部軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉，在服役期間被大陸情報單位吸收後，試圖在軍中發展共諜組織。全案爆發後，檢方對他提起公訴，一審法院重批他「叛國」，判刑5年6月。全案再上訴，高等法院二審認為他犯下「貪污」、「發展共諜組織未遂」兩罪，改處有期徒刑5年4月。可上訴。

本案起源於在金門的退役上尉邵維強，邵男退役後，在金門地區開設旅社，另外也擔任電視台駐地記者。不過他遭大陸情報單位「中國廈門市人民政府第四辦公室」吸收後，2002年起就開始積極在台發展共諜組織。還吸收曾任金防部金門守備上校大隊長、裝甲第564旅副旅長、八軍團作戰處副處長的向德恩。

向德恩當時因為離婚，心情低落，遭邵男趁虛而入，前後簽下兩份投降的誓言書，並提供名片。向男還穿上軍服，面帶笑容與邵男開心合影。邵維強之後每月交付向德恩4萬元，一直到被查獲為止，總計56萬元。邵男後來遭判刑12年6月定讞，向男遭判刑7年6月定讞。

至於孔男則是2006年起被邵維強以金錢利誘拉入，協助發展組織。孔男當時仍為現役軍人，利用身分接觸現役、退役軍官，以提供免費招待前往越南旅遊為幌子，企圖帶領軍官出國，好提供機會給大陸情報單位接觸，但他所接觸的軍官均未能成行出國，所以孔男發展共諜組織未能得逞。

檢方自邵維強案持續追緝，查出孔男涉案部分，檢方認為，孔男發展共諜組織10餘年，除了收受不法利益以外，並使昔日軍中同袍蒙受質疑，更置國家安全於難以預料的危險狀態，因此提起公訴。一審法院將他判處有期徒刑5年6月。全案再上訴，高等法院二審認定孔男犯下《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」，以及《國家安全法》「發展共諜組織未遂罪」，其中收賄罪重判有期徒刑5年2月，共諜組織罪判刑2年6月，高院訂應執行有期徒刑5年4月。